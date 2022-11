Honor of Kings: World, ecco il primo gameplay trailer dell'action RPG tripla A di Tencent

A distanza di un anno dal reveal ufficiale, Tencent e TiMi Studios hanno pubblicato un gameplay trailer di Honor of Kings: World, l'action GDR open world basato sul celebre gioco mobile Honor of Kings e in arrivo su "molteplici" piattaforme, supponiamo PC e console, ma non sono da escludere anche porting ad hoc per iOS e Android.

Honor of Kings: World è un action GDR ambientato in un mondo vasto, caratterizzato da ambientazioni fantasy e ispirato alla mitologia cinese. Il gioco sarà pubblicato contemporaneamente in tutto il mondo, ma per il momento non è stata indicata una finestra di lancio.

Grazie al filmato di oggi possiamo farci un'idea sulle meccaniche di esplorazione e combattimento proposti dal gioco. Nelle sequenze iniziali ad esempio possiamo vedere come il personaggio sia in grado di spostarsi velocemente negli ampi scenari di gioco planando grazie a una una sorta di aliante spirituale ed eseguendo scatti a mezz'aria utilizzando un cavo, una meccanica che ricorda molto l'insetto filo di Monster Hunter Rise.

Il sistema di combattimento invece presenta meccaniche classiche del genere action, con il nostro avatar virtuale che può schivare rapidamente gli attacchi ed eseguire combinazioni di mosse visivamente spettacolari. Il gameplay sembrerebbe mutare notevolmente a seconda dell'arma utilizzata, ognuna legata a moveset e dinamiche differenti. Nel filmato ad esempio possiamo vedere l'utilizzo di armi classiche come spade e archi, ma anche una sorta di esoscheletro meccanico con jetpack con cui volare nel cielo e bombardare i nemici sottostanti e un paio di doppie lame che all'occorrenza possono fondersi per diventare uno spadone. Insomma, la varietà non sembrerebbe mancare.

Che ne pensate del nuovo filmato di Honor of Kings: World? Fatecelo sapere nei commenti.