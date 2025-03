L'action GDR Honor of Kings: World torna a mostrarsi con un gameplay trailer dalla GDC 2025

Tencent Games e gli sviluppatori di TiMi Studio Group hanno presentato un nuovo trailer dell'action GDR open world Honor of Kings: World in occasione della GDC 2025.

Honor of Kings: World sarà disponibile su PC e mobile

Il trailer ci offre un ulteriore panoramica del mondo fantasy ispirato alla mitologia cinese che fa da sfondo al titolo, accompagnato da sequenze di esplorazione e combattimenti in singolo e in multiplayer. In particolare le ultime scene del filmato mettono in mostra uno spettacolare scontro tra due giocatori e un boss che ricorda Sun Wukong.

Annunciato a novembre del 2021, Honor of Kings: World è un ambizioso action GDR tripla A realizzato da Studio TiMi e basato sul celebre gioco mobile Honor of Kings. I giocatori possono esplorare vasti paesaggi, affrontare boss epici e utilizzare una varietà di equipaggiamenti e abilità speciali. È progettato per essere giocato sia in modalità solitaria che in cooperativa online, con un massimo di altri tre giocatori. Al momento il gioco è stato confermato per PC e dispositivi mobile, ma per il momento non ha ancora una finestra di lancio precisa.