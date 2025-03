Game Informer potrebbe tornare dopo la chiusura: spunta un misterioso teaser che rimanda a una data vicina

Game Informer è una rivista storica nel mondo dei videogiochi, essendo stata una delle testate cartacee più longeve, pertanto la chiusura annunciata l'anno scorso ha avuto una risonanza notevole: sembra però che possa tornare in qualche modo, considerando la presenza di un nuovo misterioso teaser pubblicato in queste ore.

Avviata nel 1991, Game Informer ha continuato a uscire regolarmente per 33 anni e la cosa rappresenta una sorta di record per quanto riguarda le riviste cartacee, soprattutto in questo particolare settore. Lo scorso agosto, la testata è stata ufficialmente chiusa, su decisione di GameStop, compagnia che la controllava.

Tuttavia, dopo mesi di silenzio assoluto, gli account social ufficiali di Game Informer hanno ripreso improvvisamente vita in queste ore, in particolare con un breve video che indica il 25 marzo come data in cui verrà svelato qualcosa.