Nintendo Switch 2 potrebbe non raggiungere il successo del predecessore, secondo alcuni analisti

Il fatto che si tratti di una sorta di "seguito diretto" di una console ben presente sul mercato potrebbe renderla difficile da promuovere inizialmente, considerando come elementi come grafica migliore o maggiore potenza computazionale siano ben apprezzati dai grandi appassionati di videogiochi, ma meno significativi per tutti gli altri utenti, che potrebbero invece guardare soprattutto al prezzo. D'altra parte, un esempio di difficoltà nel promuovere e "raccontare" una nuova console posta come diretta evoluzione della precedente ce lo fornisce proprio Nintendo con il suo passaggio dal successo straordinario di Wii al flop di Wii U.

Al di là di questo argomento, ce ne sono però anche altri che fanno pensare a un percorso più complesso per Nintendo Switch 2 rispetto a quello riservato alla console precedente. Uno di questi, forse il più importante in assoluto, è il prezzo : considerando che i vari report e leak sembrano puntare a un costo che potrebbe andare oltre i 400 dollari e sfiorare forse i 500 dollari, si pone un altro forte ostacolo alla diffusione veloce della console, forse il più importante in assoluto, vista l'influenza che questo aspetto ha sul successo commerciale di un prodotto.

Secondo un nuovo report da parte di Jost Van Dreunen, analista di Aldora, c'è la possibilità che Nintendo Switch 2 non riesca a raggiungere il successo del predecessore , e la questione potrebbe essere anche piuttosto logica: considerando che quest'ultimo è un delle console di maggior successo della storia, l'asticella è posta talmente in alto da rendere molto più difficile raggiungere l'obiettivo.

Un passaggio generazionale che potrebbe essere troppo morbido

Secondo Van Dreunen, il fatto che Nintendo Switch 2 offra "miglioramenti tecnici relativamente modesti" potrebbero rendere poco giustificabile un incremento di prezzo ampio come quello vociferato dai rumor, ma ovviamente tutto questo si basa solo su speculazioni e d'altra parte la "modestia" dei miglioramenti tecnici è un argomento alquanto opinabile, considerando come il passaggio generazionale possa significare invece moltissimo per la nuova console Nintendo, specialmente per quanto riguarda il supporto delle terze parti, che potrebbero arrivare in massa a supportare la macchina.

Nintendo Switch 2 in azione

Un altro argomento critico sollevato da alcuni analisti alla base dei dubbi sulle performance commerciali di Nintendo Switch 2 è piuttosto particolare: si tratterebbe proprio della retro-compatibilità. Nonostante questa sia considerata generalmente un elemento positivo o addirittura fondamentale per gli utenti, in grado di incrementare il valore di una console, potrebbe in effetti anche porre un freno alla sua diffusione, considerando che buona parte della libreria sarà condivisa tra le due macchine e potrebbe spingere i meno propensi a rimandare l'acquisto. Su questo aspetto dovrà essere Nintendo a lavorare per lanciare dei cosiddetti "system seller", e su questo aspetto la casa di Kyoto ha sempre saputo il fatto suo, vista la quantità di killer application che storicamente è stata in grado di sfornare.

Certo, su questo aspetto si tratterà di vedere dove Nintendo vorrà porre delle linee di demarcazione precise, perché per costruire un potenziale system seller per Nintendo Switch 2 dovrà decidere di tagliare fuori la ghiotta possibilità di proporre i propri giochi all'enorme pubblico della console precedente, dunque sarà interessante vedere quale strategia adotterà la compagnia per spingere la nuova console, anche a discapito di possibili vendite milionarie sulla prima Nintendo Switch.

La situazione particolare è che, date le caratteristiche da macchina ibrida, il concorrente principale di Nintendo Switch 2 sarà proprio la prima Nintendo Switch, e dovrà essere la stessa compagnia a decidere quanto sacrificare quest'ultima per avvantaggiare la nuova macchina, in una situazione i cui esiti al momento non sono ben prevedibili.