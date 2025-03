Marvel Rivals è poco equilibrato e inadatto alle competizioni? Non importa, è divertente e questo basta

Nei giochi PvP (giocatore contro giocatore) il bilanciamento dei personaggi o delle armi è sempre visto come prioritario. Lo stesso si potrebbe dire per Marvel Rivals , no? No.

Le parole del produttore di Marvel Rivals

Parlando con PC Gamer, il produttore esecutivo per Marvel Rivals presso NetEase ha dichiarato: "Il team ha dati sulla percentuale di vittorie, assicurandosi che nessun personaggio sia troppo fastidioso, in modo che tutti si divertano. Ma questo è secondario. Noi bilanciamo per il divertimento, prima di tutto".

In generale, un match di Marvel Rivals può essere un po' caotico e il risultato è poco adatto a chi cerca un videogioco che spinga molto sulla competizione. A NetEase sta bene, perché ritiene che Marvel Rivals sia "costruito per essere adeguato a partite leggere e senza troppo impegno. Le persone vogliono divertirsi alla fine della giornata".

Ogni eroe porta il proprio stile nel caos generale di ogni match, anche a livello visivo. Ad esempio nel caso della Torcia umana e della Donna invisibile, la combinazione di vento e fuoco diventa una tempesta di fiamme ed è spettacolare, secondo il team.

Per creare i personaggi, il team creare un background narrativo per definire chi sono e scelgono dei riferimenti dai fumetti da consegnare al team che creerà il design visivo e di gameplay del personaggio di Marvel Rivals. Nello scegliere i personaggi, nessuno è escluso e la priorità è fare in modo di avere personaggi diversi tra loro: viene fatto l'esempio di Hulk rosso, che non è molto interessante per il team visto che è praticamente uguale all'Hulk verde.

Non è solo una questione estetica, inoltre, in quanto è importante che ogni eroe o cattivo abbia uno stile che permetta un certo tipo di approccio per venire incontro a diversi tipi di giocatori, che magari vogliono buttarsi nella mischia o invece agire con più raziocinio.

