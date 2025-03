Tutti i trofei di Assassin's Creed Shadows sarebbero rotti e rischierebbero di non sbloccarsi

Assassin's Creed Shadows è in arrivo e i giocatori non vedono l'ora di lanciarsi nelle avventure giapponesi di Yasuke e Naoe. C'è però un problema con la versione PS5 (ma supponiamo sia valido per ogni versione): i trofei hanno un glitch e potrebbero non sbloccarsi .

Il problema dei trofei di Assassin's Creed Shadows

A suo dire, ogni trofeo di Assassin's Creed Shadows ha un problema: se il gioco perde la connessione al server di Ubisoft, l'obiettivo non si sblocca. Questo significa che se non vi disconnettete per errore mentre state ottenendo un Achievements non accadrà nulla di male, ma in caso siate sfortunati potreste perdere un trofeo.

Nel caso dei collezionabili potrebbe non essere un grande problema, dopotutto li avete e appena vi riconnettete i server di Ubisoft potrebbero capire che vi spetta il trofeo. Nel caso però degli obiettivi legati alla fine di un capitolo, è possibile che la disconnessione ve lo faccia perdere e vi richieda di ripartire da capo per ottenerlo.

PowerPyx afferma che nello specifico l'Atto 2 è "particolarmente problematico" e suggerisce di tenere dei salvataggi manuali a disposizione per tornare indietro e ripetere la fine dell'Atto in caso non si sblocchi il trofeo. In generale, è bene avere una lunga lista di salvataggi manuali a intervalli non troppo distanti tra loro, così da poter avere un "salvagente" in caso di problemi.

Viene comunque detto che alcuni trofei glitchati potrebbero sbloccarsi da soli durante un caricamento in-game o semplicemente riavviando Assassin's Creed Shadows. Se così non fosse, sarebbe necessario creare un nuovo account Uplay, collegarlo al profilo PlayStation, cancellare i salvataggi locali, reinstallare il gioco e rigiocare per ottenere i trofei persi. Non è qualcosa che i cacciatori di trofei vorrebbero fare, ovviamente.

Se invece non vi interessano in alcun misura gli Achievements, non avete nulla di cui preoccuparvi. Vi segnaliamo poi che Yasuke di Assassin's Creed Shadows è sotto attacco, le sue movenze sono "un crimine d'odio verso il parkour".