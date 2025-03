La console portatile con manovella Playdate presto aumenterà di prezzo

L'aumento non è dovuto ai dazi imposti dall'amministazione di Trump, che inevitabilmente sta aumentando il prezzo di numerosi prodotti tecnologici e non. Piuttosto, stando alla spiegazione offerta da Panic, il rincaro è la conseguenza del passaggio della produzione di Playdate a una nuova fabbrica in Malesia (un paese non ancora colpito dai dazi americani), il che ha aumentato i costi sostenuti dall'azienda.

Le parole di Panic

L'annuncio è arrivato tramite la newsletter di Panic, dove l'azienda ha avvisato che questa è l'ultima settimana in cui sarà possibile acquistare il Playdate a 199 dollari prima del già citato aumento di prezzo. In alternativa, presto la casa metterà in vendita delle console ricondizionate certificate, in quantità molto limitate, al prezzo di 179 dollari.

Playdate e la sua peculiare manovella

"Ebbene, indovinate un po': dopo aver messo in funzione il nuovo stabilimento, ci hanno fatto sapere che produrre un Playdate sarebbe costato un po' di più rispetto a quello precedente. Non siamo stati molto contenti di sentirlo! Tuttavia, di conseguenza dal 25 marzo i nuovi sistemi Playdate avranno un prezzo di 229 dollari", recita il messaggio di Panic.

"Ci sembrava importante avvisarvi prima che ciò accadesse: se siete eravate indecisi, non volevamo che il prezzo cambiasse inaspettatamente. Quindi: questa è l'ultima settimana in cui potete acquistare un Playdate nuovo di zecca al prezzo attuale di 199 dollari. Agite in fretta se siete interessati. E grazie per la vostra comprensione."

Per chi non lo conoscesse, Playdate è un device unico nel suo genere. Si tratta di una console portatile dalle dimensioni tascabili che monta uno schermo in bianco e nero e una manovella meccanica che gli sviluppatori possono sfruttare come input per i comandi, dando vita a delle trovate di gameplay davvero interessanti e originali. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Playdate.