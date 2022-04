Playdate, recensione della console con la manovella

Sia chiaro, Playdate non è e non vuole essere un concorrente di Nintendo Switch, di Steam Deck o di smartphone e tablet. Il progetto nasce per celebrare il quindicesimo anniversario di Panic , il publisher dietro giochi indie come Untitled Goose Game e Firewatch. L'azienda voleva creare un gadget originale, e tra le idee alternative c'erano una calcolatrice e un orologio. Alla fine si è invece optato per una sorta di elaborato Game & Watch, e per farsi aiutare Panic ha bussato alla porta di Teenage Engineering, l'azienda svedese nota soprattutto nell'ambiente musicale per dispositivi come l'OP-1 e la linea di sintetizzatori portatili Pocket Operator. Abbiamo passato un paio di settimane con Playdate per raccontarvi in questa recensione se si tratta di qualcosa in più di uno stravagante e costoso esercizio di stile.

Il fatto che Playdate non sia una normale console da gioco lo si intuisce semplicemente guardandola. Dove chiunque altro produce hardware moderni, eleganti e dai colori sobri, questo piccolo dispositivo salta all'occhio per il suo giallo acceso e l'aspetto giocattoloso. Dove altri dispositivi sfoggiano schermi sempre più grandi, luminosi e vibranti, Playdate arriva con un minuscolo schermo in bianco e nero che non è neanche retroilluminato. E poi c'è lei, la manovella , l'ingegnosa idea che rende unico il Playdate, ma che non è il solo elemento distintivo di questo prodotto un po' fuori dal mondo e fuori dal tempo.

Poiché è l'elemento più distintivo di tutto l'hardware, quello che ha incuriosito tanto il pubblico quanto gli sviluppatori, Panic e Teenage Engineering hanno lavorato molto per fare in modo che la manovella fosse impeccabile. Non è troppo rigida da risultare difficile da far girare, ma allo stesso tempo ha abbastanza resistenza da non scivolare incontrollata e assicurare movimenti precisi. Quando non viene utilizzata, la manovella viene poi riposta con uno scatto all'interno di una piccola fessura, ma sulla sua fragilità è difficile esprimersi: per giorni la console ha resistito a strattoni aggressivi e rotazioni rapidissime, con un paio di giochi che mettono davvero a dura prova la manovella, neanche fosse il mulinello di una canna da pesca. Insomma, a meno di non essere troppo aggressivi difficilmente finirete per danneggiare la console.

Se nella parte alta della console sono posizionati il tasto di accensione, lo speaker mono e il pulsante home, sul lato inferiore si trovano l'ingresso mini-jack per le cuffie, quello per il cavo USB-C (fondamentale per caricare il Playdate o collegarlo al PC) e un microfono, che rappresenta uno dei tre sistemi di input "alternativi" della console. Gli altri due sono un accelerometro su tre assi - che permette al Playdate di rilevare quando viene inclinato - e ovviamente la manovella.

La console sta tranquillamente in una tasca, e a parte la manovella che sporge sul lato destro ha una forma perfettamente quadrata, cosa che la rende unica tanto nell'aspetto quanto nel modo in cui la si impugna. La croce direzionale e i due tasti A e B hanno dimensioni contenute ma non così tanto da risultare scomodi, e il "click" dei pulsanti è assolutamente perfetto. Sarà anche il primo hardware realizzato da Panic, ma il contributo degli esperti di Teenage Engineering si nota nelle finezze. Le viti metalliche agli angoli del Playdate permettono di agganciare la console alla sua base stereo (ancora senza una data d'uscita), e visto che hanno un buco nel mezzo si possono per esempio legare a una cordicina con un piccolo portachiavi.

Quando si gioca all'aperto o in ottime condizioni di luce diretta, l'immagine è nitida, perfetta nel contrasto tra bianco e nero. Ma provate a stare in casa e con un'illuminazione appena più tenue, e capirete anche voi cosa si provava a giocare con un Game Boy negli anni 90. Spesso ci si ritrova in posizioni strane, inclinando la console in cerca dell'unica angolazione che permette di vedere qualcosa. E ovviamente toglietevi dalla testa di giocare al buio e senza una luce accanto al letto.

Aver inserito un display in bianco e nero è stata una trovata interessante. Da un lato ha posto delle limitazioni agli sviluppatori, che hanno dovuto cercare delle soluzioni originali per creare giochi gradevoli e comprensibili; dall'altro ha portato l'intera libreria di giochi ad avere un aspetto caratteristico e coerente. Il problema con lo schermo non risiede però nell'assenza di colori, ma nelle dimensioni del display (un dramma quando lo schermo si riempie di testi minuscoli!) e soprattutto nell'assenza di un qualsiasi tipo di retroilluminazione .

Playdate non è una console per tutti. E questo anche per via di alcune sue caratteristiche che la rendono poco accessibile a un'ampia fetta di pubblico. Le piccole dimensioni dello schermo rendono estremamente difficile leggere i testi più piccoli, mentre la manovella posizionata sul lato destro della console è ovviamente più scomoda da utilizzare per le persone mancine . Per loro. gli sviluppatori hanno aggiunto un'opzione che permette di ribaltare lo schermo di 180°, così da poter utilizzare Playdate al contrario e con la manovella a sinistra. Non una soluzione ideale, visto che in questo modo la croce direzionale e i tasti A/B finiscono sopra lo schermo e diventano scomodi da raggiungere in quei giochi che fanno uso sia della manovella che dei tasti.

I giochi

Il Playdate sarà anche un gadget originale e pieno di carattere ma, come per tutti i dispositivi da gioco, il suo successo dipende indissolubilmente dalla qualità del software che fa girare. Nel corso degli ultimi anni, Panic ha collaborato con diversi sviluppatori indipendenti per realizzare i 24 giochi che comporranno la Prima Stagione. A partire dal momento in cui viene attivato il proprio Playdate, sulla console saranno scaricati tramite Wi-Fi due giochi nuovi ogni settimana. Questo modo di distribuire il software ha due risvolti positivi: da un lato si crea un effetto sorpresa. Immaginate di avere il Playdate appoggiato sulla scrivania e all'improvviso una piccola luce viola vi avverte che sono arrivati due nuovi giochi. Una volta scaricati, nella home si presentano incartati, come fossero dei regali da spacchettare e ognuno con una sua decorazione.

La mancanza di uno schermo retroilluminato è senza dubbio il principale difetto di Playdate

L'altro aspetto positivo di ricevere i giochi a piccole dosi e non tutti assieme sta nel fatto che per una settimana ci si può focalizzare su due esperienze per volta, scoprendoli per bene prima di passare alla coppia successiva. Si ha il tempo di apprezzarli meglio e magari discuterne con altri appassionati che quella settimana stanno giocando gli stessi giochi. È un po' come quando si guarda una nuova puntata di una serie TV e bisogna attendere una settimana prima di vedere quella successiva. In questo modo si finisce anche per prolungare l'utilizzo della console, visto che ci vorranno tre mesi per provare l'intera Stagione Uno. Ricevendo tutti i giochi assieme il rischio è invece di fare una veloce abbuffata nei primi giorni e poi riporre il Playdate in un cassetto per sempre. Per non rovinare la sorpresa, dedicheremo ai ventiquattro giochi della prima stagione un approfondimento a parte. In questo caso ci limitiamo a dire che le esperienze contenute nel pacchetto - che ricordiamo sarà incluso nel prezzo della console - sono parecchio varie, ma non tutte lasciano il segno. Forse il gioco più riuscito di tutti è anche quello che Panic ha pubblicizzato di più: Crankin's Time Travel Adventure di Keita Takahashi (l'autore di Katamari Damacy) chiede di ruotare la manovella per far andare il protagonista del gioco avanti e indietro nel tempo, sincronizzando i movimenti per evitare gli ostacoli lungo il percorso. Oltre all'estetica buffa tipica delle opere di Takahashi, il gioco funziona perché sembra pensato appositamente per la manovella del Playdate: è vero, volendo si può facilmente adattare il gioco a un controller e utilizzare lo stick analogico, ma usare la manovella è molto più naturale e preciso.

Per poter provare tutte le esperienze del Playdate, abbiamo avuto una versione condensata dell'esperienza finale, in cui ogni giorno ci arrivava una nuova coppia di giochi

Certe volte la manovella si usa per spostare degli ascensori, per scattare dei selfie col cellulare, pilotare una nave spaziale o fare acrobazie con una tavola da surf. Ci sono anche giochi in cui la manovella non viene proprio utilizzata e invece si usano solo i tasti e la croce direzionale. Alcuni sono divertenti e fuori dalle righe, ma più di qualcuno dà invece l'impressione di trovarsi sulla piattaforma sbagliata.

Saturday Edition, per esempio, è un'avventura grafica abbastanza tradizionale, con una premessa affascinante ma che sta molto stretta nel minuscolo schermo del Playdate. Dopo aver provato tutti i giochi della prima stagione si ha la sensazione che le possibilità della console non siano state ancora sfruttate appieno, ma per fortuna Panic ha reso pubblico Playdate Pulp, un tool di sviluppo che permette a chiunque di realizzare nuovi giochi che possono essere distribuiti online e caricati direttamente sulla propria console.

La manovella di questo Playdate è ancora tutta intera... per ora

Non esiste ancora uno store ufficiale su cui è possibile trovare i giochi, ma Panic ci ha assicurato che sarà introdotto molto presto con un aggiornamento del sistema operativo. Per ora diversi sviluppatori stanno utilizzando piattaforme come itch.io per distribuire i propri esperimenti. Un esempio è Bloom, un simulatore molto carino in cui bisogna gestire un negozio di piante.

La procedura per caricare i giochi è semplicissima: basta andare sul sito ufficiale di Playdate, accedere con il profilo su cui è registrata la console e attraverso l'interfaccia web caricare il file del gioco. Al momento Panic non ha confermato che ci sarà una seconda stagione, anche se è probabile che qualora dovesse esserci non sarà distribuita gratuitamente ma verrà venduta a parte. Non si hanno invece novità su Mars After Midnight, l'interessante gioco sviluppato da Lucas Pope, l'autore di Papers Please e Return of the Obra Dinn.