Genshin Impact per Nintendo Switch è stato cancellato? Alcuni utenti temono di sì

Genshin Impact per Nintendo Switch potrebbe essere stato cancellato, o almeno è ciò che temono alcuni utenti dopo aver constatato la rimozione dei riferimenti a questa versione del gioco dalla pagina YouTube ufficiale giapponese, sebbene poi le informazioni siano state ripristinate.

Disponibile dal settembre 2020 su PC, PlayStation, iOS e Android, Genshin Impact è stato annunciato diversi mesi prima anche per la console ibrida Nintendo, con il trailer che potete vedere qui sotto, ma poi è calato il silenzio.

Non ci sono infatti più stati aggiornamenti sull'eventuale data di uscita della versione Nintendo Switch del gioco, che risulta ancora "to be announced", e questi recenti movimenti hanno fatto venire ai fan qualche sospetto.

Purtroppo miHoYo non è finora stata d'aiuto nello smentire voci simili. Ad ogni modo, un'eventuale cancellazione non dipenderebbe da risvolti tecnici, essendo Genshin Impact disponibile anche su mobile.