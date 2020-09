Genshin Impact disponibile su PC, PS4, iOS e Android, nuovo trailer del gameplay

Genshin Impact è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, iOS e Android, in tutti i casi nel formato free-to-play, scaricabile gratuitamente. Per l'occasione, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay: lo trovate in calce.

Come scritto nel nostro provato di Genshin Impact, il titolo di MiHoYo propone un'esperienza action RPG ispirata e coloratissima, vicina alle atmosfere di The Legend of Zelda ma in grado di proporre una personalità ben caratterizzata.

Esplora Teyvat, uno sconfinato mondo pieno di vita e costantemente attraversato da rivoli di energia elementale.

Dopo essere arrivati qui da un altro mondo, due fratelli vengono separati contro la loro volontà da una divinità sconosciuta, privati dei loro poteri e gettati in un sonno profondo. Tu sei uno di loro e all'improvviso ti risvegli in una realtà molto diversa da quella che ricordavi...

È così che ha inizio la tua avventura a Teyvat, per cercare risposte dai Sette, le divinità che governano i 7 elementi. Lungo il cammino potrai esplorare ogni angolo del magnifico scenario, unire le tue forze a quelle di una moltitudine di altri personaggi e scoprire gli infiniti misteri che si nascondono in questo mondo.