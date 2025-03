Windows 11 introdurrà un'analisi dettagliata delle prestazioni hardware

Microsoft sta lavorando a una nuova funzionalità per Windows 11 che permetterà agli utenti di comprendere meglio come la memoria RAM insufficiente o una GPU poco performante possano influenzare il funzionamento del proprio PC . Questa nuova sezione informativa è stata individuata nelle ultime build di anteprima del sistema operativo ed è attualmente nascosta, ma può essere attivata manualmente dagli utenti più esperti.

La novità principale riguarda l'integrazione di una FAQ interattiva nelle impostazioni di sistema, che offrirà risposte dettagliate su problemi comuni legati alla memoria video, alla RAM e alla versione di Windows installata. Se il PC dispone di meno di 4GB di memoria video, per esempio, il sistema potrebbe suggerire miglioramenti hardware o ottimizzazioni software per migliorare le prestazioni.

Come funzionerà il nuovo strumento

Attualmente non è chiaro se la sezione FAQ sarà dinamica, adattandosi alle caratteristiche specifiche di ogni PC, oppure se presenterà solo risposte statiche basate su criteri generali. In ogni caso, Microsoft potrebbe utilizzare questa funzionalità per suggerire aggiornamenti hardware, incoraggiando gli utenti ad adottare configurazioni più avanzate per garantire un'esperienza più fluida su Windows 11.

La nuova funzione

Un altro aspetto interessante riguarda l'eventuale integrazione con gli aggiornamenti di sistema. Se il computer non sta eseguendo l'ultima versione di Windows 11, il sistema potrebbe segnalare la necessità di un aggiornamento per garantire una maggiore compatibilità con le applicazioni più recenti e miglioramenti di sicurezza.