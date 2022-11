God of War Ragnarok: Patch 2.001 disponibile, ecco cosa cambia

Durante la notte tra sabato e domenica God of War Ragnarok ha ricevuto la Patch 2.001. Stando alle prime informazioni, l'update risolve alcuni bug, glitch e problemi di crash più e meno noti, quindi sembrerebbe trattarsi di un update minore che non aggiunge nuovi contenuti o stravolge l'esperienza di gioco.

Sony Santa Monica non ha ancora pubblicato le note ufficiali della Patch 2.001 di God of War Ragnarok, ma stando al portale UpdateCrazy sono state apportate le seguenti modifiche:

Risolti alcuni problemi che causavano crash

Risolti alcuni glitch minori

Risolto un bug che causava stuttering

Ottimizzazioni generali per il gameplay

Miglioramenti generali della stabilità

Altri fix minori

Inoltre, come segnalato da alcuni utenti, è stata modificata la posizione delle opzioni nel menu principale. Ora sono al centro dello schermo e coprono la figura di Kratos, come potrete vedere nell'immagine qui sotto che abbiamo catturato dalla versione PS5.

La nuova schermata principale di God of War: Ragnarok dopo la Patch 2.001

Pare inoltre che purtroppo la patch non abbia risolto il bug che impedisce ad alcuni giocatori di modificare il livello di difficoltà di God of War Ragnarok una volta iniziata la partita, che a questo punto speriamo sia tra le priorità degli sviluppatori per il prossimo aggiornamento.

Nel frattempo, un modder ha trovato all'interno dei file di God of War Ragnarok una modalità fotografica ed è riuscito ad attivarla nel gioco.