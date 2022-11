God of War Ragnarok, photo mode trovato e sbloccato da un modder

A quanto pare God of War Ragnarok dispone già di un photo mode, per quanto ancora incompleto: un modder è riuscito a trovarlo nel codice del gioco e a sbloccarlo, mostrandolo in azione sui social, come si vede nella clip qui sotto.

Sappiamo che la modalità fotografica di God of War Ragnarok verrà aggiunta con un update, ma per il momento la funzionalità nascosta all'interno del gioco sembra disporre già delle opzioni tipiche per i titoli Sony.

È infatti possibile regolare la profondità di campo e la lunghezza focale dello scatto, modificare la distanza di messa a fuoco, cambiare esposizione, saturazione e vividezza, giocare con vignettatura e cornici, e infine gestire i personaggi: la loro presenza nella foto, nonché la loro posizione ed espressione facciale.

Insomma, sebbene il photo mode ufficialmente non sia ancora completo e disponibile per i possessori di God of War Ragnarok, nella realtà dei fatti immaginiamo che a Santa Monica Studio basterà condurre ancora qualche test per poter sbloccare questa funzionalità.

Per tutto il resto, come da tradizione, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di God of War Ragnarok.