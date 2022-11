Studio Ghibli x Lucasfilm: collaborazione annunciata ufficialmente, sarà a tema Star Wars?

Studio Ghibli ha annunciato, tramite un breve video teaser, che collaborerà con i creatori di Star Wars, Lucasfilm. Il teaser di 15 secondi mostra il logo di Lucasfilm seguito dal logo ufficiale dello Studio Ghibli, ma i contenuti della collaborazione non sono ancora stati confermati.

Come potete vedere qui sopra, il video promozionale di quindici secondi ha rivelato i loghi ufficiali di entrambe le società, rivelando la loro collaborazione per un progetto imminente. Tuttavia, non è ancora stato confermato il contenuto esatto del progetto. È interessante notare che lo Studio Ghibli e Disney (compagnia madre di Lucasfilm) hanno già collaborato a diversi progetti in passato: Disney è anche distributrice del film Ghibli in Nord America e che fornisce anche il doppiaggio per i loro progetti.

Studio Ghibli è uno dei più grandi nomi dell'industria dell'animazione giapponese, fondato 37 anni fa a Tokyo, in Giappone. Fin dall'inizio, lo studio si è concentrato soprattutto sui lungometraggi: tra i prodotti più famosi troviamo La tomba delle lucciole, La principessa Mononoke, Il Castello Errante di Howl, La Città Incantata e molti altri. Ricordiamo anche La Città Incantata è l'unico lungometraggio anime ad aver vinto un Oscar nella categoria Miglior film d'animazione.

Lucasfilm è molto attiva nella produzione di contenuti animati ed è credibile che questo progetto con Studio Ghibli sia dedicati a Star Wars, ma per il momento non ne abbiamo la conferma. È possibile che sia qualcosa di legato alla seconda stagione di Star Wars Visions, ma si tratta solo di speculazioni.