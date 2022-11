Sonic Frontiers: l'analisi di Digital Foundry conferma i problemi di pop-in, specialmente su Switch

Digital Foundry ha pubblicato la sua video analisi del comparto tecnico di Sonic Frontiers confrontando le versioni PS5, PS4, Xbox Series X|S, One, PC e Nintendo Switch. Il parere dei tech enthusiast non è del tutto positivo. Al netto di alcuni aspetti ben riusciti, il gioco soffre di problemi di pop-in evidenti, particolarmente marcati sulla console Nintendo.

In tal senso John Linneman non ha peli sulla lingua. "Sonic Frontiers mostra (su tutte le piattaforme) uno dei peggiori pop-in che personalmente abbia mai visto nei giochi moderni. Esplorando è difficile ignorare intere strutture, piattaforme e nemici apparire nella visuale dal nulla".

Criticate anche le collisioni non perfette e l'effetto visivo della pioggia, ritenuto piuttosto sgradevole.

Non ci sono solo note negative. Digital Foundry ha promosso il rendering dei personaggi, con modelli estremamente dettagliati, nonché le animazioni e il mondo di gioco in generale, che, problemi di pop-in a parte, risulta particolarmente impressionante specialmente per quanto riguarda l'illuminazione.

Per quanto riguarda le versioni console di Sonic Frontiers, le migliori sono quelle PS5 e Xbox Series X, le uniche dove il gioco raggiunge i 60 fps con risoluzione 1800p dinamica. Le altre console non vanno oltre i 30 fps, inclusa Series S, in alcuni casi con problemi di frame pacing.

Linneman è stato particolarmente critico con il porting per Nintendo Switch di Sonic Frontiers. Questa versione gira a 720p in modalità docked e 480p in modalità portatile, con il risultato che la qualità complessiva dell'immagine risulta nettamente inferiore alle altre versioni. Il framerate è bloccato a 30 fps e presenta problemi di frame-pacing maggiori delle altre versioni. Le cose peggiorano visitando le varie isole del gioco, con il problema di pop-in su Switch che diventa a suo avviso atroce.

"La situazione è molto meno impressionante nelle varie isole. Mi aspettavo un downgrade (da Switch), ma la perdita di fedeltà visiva è grave al punto che la trovo eccezionalmente fastidiosa. Il mondo è estremamente sfocato, le texture sono di qualità ridotta e il pop-in è oltre l'atroce."

Tralasciando le analisi al solo comparto tecnico, vi invitiamo se ancora non lo avete fatto a leggere la nostra recensione di Sonic Frontiers.