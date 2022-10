God of War Ragnarok non avrà modalità fotografica al lancio, verrà aggiunta con un update

Santa Monica Studio ha riferito che God of War Ragnarok riceverà la modalità fotografica solo dopo il lancio, attraverso un aggiornamento di cui verranno poi date ulteriori informazioni in seguito, dunque tale opzione non sarà presente inizialmente nel gioco ma arriverà successivamente.

Non si tratta certo di un gran problema ma, visto che sono in molti gli utenti che sfruttano questa modalità in maniera piuttosto regolare anche nel capitolo precedente, si tratta probabilmente di un'informazione importante per i fan. Come riferito dagli sviluppatori nel tweet riportato qui sotto, "La modalità Photo verrà inserita in God of War Ragnarok dopo il lancio, condivideremo maggiori dettagli quando saremo più vicini al rilascio dell'aggiornamento".



Anche chi sta effettuando le prime prove per la pubblicazione delle recensioni, dunque, non avrà modo di testare questa modalità di cui non ci sono informazioni precise. Guardando a quanto fatto con il capitolo precedente, tuttavia, dovrebbe trattarsi di una modalità piuttosto completa, dotata di numerose opzioni per modificare la grafica e la visualizzazione del gioco.

Nel God of War del 2018, infatti, tale modalità consentiva di aggiustare il profondità di campo, la distanza focale, il campo visivo e il tempo dell'otturatore, oltre a applicare vari filtri, modificare il formato dell'immagine e anche variare l'espressione di Kratos e Atreus nelle immagini.

Proprio ieri abbiamo visto il trailer sul combattimento e sui nemici dell'esclusiva PS4 e PS5, mentre vi rimandiamo al nostro recente provato su God of War Ragnarok con la recensione che arriverà il 3 novembre alle 17.00.