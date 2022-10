Microsoft, trimestre record per Xbox: aumentano le vendite hardware, calano i servizi

Microsoft ha comunicato i dati finanziari relativi al suo primo trimestre fiscale, che mostrano risultati da record per Xbox, in particolare per quanto riguarda il settore hardware, che fa registrare la crescita maggiore a fronte di un lieve calo per quanto riguarda servizi e contenuti.

Per quanto riguarda il trimestre conclusosi il 30 settembre 2022, gli introiti di Xbox per quanto riguarda le vendite hardware sono aumentate del 13% rispetto al precedente, cosa che stabilisce il record positivo per quanto riguarda il primo trimestre fiscale in generale per Xbox, a fronte di un lieve calo per quanto riguarda gli introiti da contenuti e servizi, scesi del 3% "nonostante una crescita negli abbonamenti a Xbox Game Pass", in base a quanto riferito dalla compagnia, sebbene non ci siano dati precisi al riguardo.

Le vendite hardware di Xbox hanno peraltro ampiamente sorpassato le previsioni che la stessa Microsoft aveva effettuato, su questo aspetto, in occasione delle comunicazioni finanziarie dello scorso trimestre.

A questo proposito, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha riferito che gli abbonamenti a PC Game Pass, in particolare, sono cresciuti del 159% rispetto all'anno precedente e che Xbox Cloud Gaming è stato utilizzato da "più di 20 milioni di persone" finora, cosa che però non rappresenta un riferimento preciso per conoscere la quantità di abbonati attuali, per il momento. Tuttavia, non fa che rafforzare la convinzione della compagnia sul fatto che questo aspetto diventerà una parte importante dell'industria, in futuro.

Gli introiti complessivi per Xbox nel primo trimestre ammontano a 3,61 miliardi di dollari, con una lieve crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso dello 0,47%, ma quanto basta a renderlo comunque un trimestre record per Microsoft Xbox nella sua storia, avendo battuto il record positivo precedente del primo trimestre del 2021 che aveva fatto registrare 3,59 miliardi di dollari.

Alle notizie positive sul piano finanziario fanno da contraltare i quasi mille licenziamenti in varie divisioni che sono avvenuti in quest'ultimo periodo presso Microsoft, all'interno di una riorganizzazione generale dell'organico in diversi settori.