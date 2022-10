Spider-Man: il cosplay di Spider-Gwen di jasikyu ci trascina nello Spider-Verse

Spider-Man è sempre uno dei super-eroi preferiti dal pubblico, ma anche i suoi comprimari non scherzano, fornendo anche ottimi spunti per le reinterpretazioni, come dimostra questo cosplay di Spider-Gwen da parte di jasikyu.

Nelle foto riportate qui sotto vediamo dunque Gwen Stacy in versione Spider-Gwen perfettamente riprodotta in questa reinterpretazione dell'ottima cosplayer, che risulta fedele in maniera impressionante alla versione del personaggio che abbiamo visto nel film animato Spider-Man: Into the Spider-Verse.

La cosplayer ha utilizzato un costume che ricalca da vicino quello del film animato nonché quello classico del personaggio canonico, ma è soprattutto la capigliatura (peraltro la sua originale, in base a quanto riferito nel messaggio a corredo delle immagini) e il trucco a richiamare lineamenti e caratteristiche tipiche del personaggio visto nel film in questione, particolarmente carismatico. Il risultato è davvero notevole.

L'universo in questione dovrebbe inoltre presto tornare al cinema con il seguito ufficiale diviso in due parti, Spider-Man: Across the Spider-Verse, dunque avremo probabilmente modo di tornare a vedere Spider-Gwen in azione con il nuovo film. Intanto, godiamoci questa bella versione da parte di jasikyu a cui non manca veramente nulla.

