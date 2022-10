Chainsaw Man, il cosplay di Makima da min_mmu ipnotizza con lo sguardo

Chainsaw Man continua a riscuotere consensi tra i manga/anime del momento, cosa che ovviamente si riflette anche in ambito cosplayer, da sempre cartina di tornasole del successo delle serie, come dimostra questo cosplay di Makima da parte di min_mmu, che davvero pare in grado di ipnotizzare con lo sguardo.

Nel caso non l'abbiate ancora scoperto, il manga scritto da Tatsuki Fujimoto mette in scena un mondo in cui le paure degli umani prendono vita nella forma di demoni di vario tipo. All'interno di questa realtà caotica e inquietante, Makima è un'ufficiale specializzata nella caccia ai "diavoli", dunque una combattente specializzata, esperta e glaciale, che si affeziona in qualche modo al protagonista Denji, apprezzandone le capacità di abbattere le creature, in collaborazione con il Diavolo Motosega.

Tuttavia, ben presto svela la sua vera natura di donna spietata e calcolatrice, che vede gli altri esseri umani esclusivamente come mezzi per raggiungere i propri fini. In questo rientra anche Denji, praticamente soggiogato dal fascino e dal carisma della donna. L'interpretazione di min_mmu riproduce perfettamente il personaggio di Makima con la sua freddezza e il grande fascino, ma in particolare stupisce la realizzazione degli occhi, ottenuta usando delle lenti a contatto, forse fin troppo appariscenti.

In effetti rispecchiano quelli disegnati nel manga e nell'anime per Makima, con la strana configurazione a cerchi concentrici che le dona un aspetto ancora più subdolo e dominante, ma visto così fa un effetti decisamente più strano.

