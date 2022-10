Sonic Frontiers è entrato in fase gold: sviluppo concluso e uscita senza ritardo

Il director Morio Kishimoto ha annunciato, attraverso Twitter, che Sonic Frontiers è entrato ufficialmente in fase gold, ovvero lo sviluppo è concluso e il gioco dovrebbe infine avviarsi sul mercato senza ulteriore ritardo, considerando che adesso manca soltanto la distribuzione.

La data d'uscita di Sonic Frontiers è fissata per l'8 novembre 2022, giorno in cui il nuovo capitolo della storica serie Sega è previsto arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, portando il franchise verso nuovi traguardi. Non manca molto, dunque, al ritorno ufficiale di Sonic sulle scene videoludiche, in attesa anche dei prossimi articoli di approfondimento che arriveranno prima della recensione.



Sonic Frontiers si presenta come un capitolo importante nella serie Sega, destinato a portare il gioco all'interno di un nuovo contesto in stile open world particolarmente aperto, che mischia gli elementi tradizionali a nuove caratteristiche del gameplay emergenti anche in base a questa impostazione inedita di mondo e livelli.

Nel frattempo, abbiamo visto un trailer dedicato al sistema di combattimento e ai potenziamenti, tanto per avere qualche idea in più su questi elementi, mentre qualcos'altro l'abbiamo visto dal trailer del TGS 2022 che ha fatto tornare in prima linea il porcospino blu alla fiera nipponica.