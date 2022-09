Sonic Frontiers, trailer del TGS 2022 con il ritorno di Super Sonic

Sonic Frontiers è stato mostrato con un nuovo, spettacolare trailer, realizzato da SEGA in occasione del TGS 2022 e caratterizzato dal ritorno di Super Sonic, la versione dorata del porcospino.

Come ricorderete, abbiamo provato Sonic Frontiers alcuni giorni fa, ricavando dalla demo sensazioni decisamente più positive rispetto ai precedenti test con il gioco, che inizialmente ci era sembrato un po' deludente.

Il video presentato per il Tokyo Game Show 2022 fa leva sulla presenza di nemici enormi e potenti, che Sonic dovrà affrontare anche con l'aiuto degli Smeraldi del Caos per trasformarsi in Super Sai... in Super Sonic.

Insomma, gli ingredienti classici del franchise sembrano esserci tutti, ma sapremo se questa nuova avventura del porcospino velocista sarà convincente o meno solo fra qualche settimana: Sonic Frontiers sarà disponibile dall'8 novembre.