Resident Evil 3, il cosplay di Jill Valentine da Kalinka Fox indossa un abito alternativo

Jill Valentine è la protagonista di Resident Evil 3, ma anche dell'ultimo cosplay realizzato da Kalinka Fox, che ha deciso di vestire nuovamente i panni del personaggio anche se in una mise alternativa.

A poche ore dall'annuncio di Resident Evil Village, 2, 3 e 7 per Nintendo Switch, la modella russa ha insomma pensato bene di cavalcare l'onda e proporre una Jill diversa dal solito, equipaggiata con un maglioncino, una gonna e un paio di stivali.

Non si tratta forse della mise più adatta per sfuggire ai frenetici inseguimenti con il potentissimo Nemesis, la creatura creata dalla Umbrella Corporation che sembra avere come unico obiettivo quello di eliminare i membri della STARS, ma per un servizio fotografico va benissimo.

