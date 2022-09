Halo Infinite, il lead developer David Berger lascia 343 Industries

Il team di sviluppo di Halo Infinite si trova ad affrontare un altro abbandono, quello di David Berger, lead developer dello Slipspace Engine per 343 Industries. Si tratta dell'ultimo di una serie di addii per lo studio americano.

Solo una manciata di ore fa abbiamo infatti salutato Bonnie Ross, che ha lasciato 343 Industries per motivi di famiglia, e non è chiaro se la partenza di Berger sia anch'essa legata a questioni personali o rientri nell'annunciata ristrutturazione dello studio.

L'operazione ha portato il production lead Pierre Hinze a diventare capo di 343 Industries, creando al contempo altre due posizioni di coordinamento: Bryan Koski diventa general manager of franchise, mentre Elizabeth Van Vyck assume il ruolo di head of business and operations.

David Berger

In attesa di capire le motivazioni dell'addio di Berger, bisogna senz'altro prendere atto di come il supporto post-lancio di Halo Infinite non stia funzionando come era lecito attendersi da un'esclusiva di tale rilevanza, fra rallentamenti, rinvii o cancellazioni di feature precedentemente annunciate.