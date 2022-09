Konami, il gioco misterioso del TGS 2022 è classificato CERO Z 18+

Konami annuncerà un gioco misterioso al TGS 2022, e a quanto pare il titolo in questione è classificato CERO Z 18+, l'equivalente del nostro PEGI 18: difficile possa trattarsi del ritorno di Suikoden.

Come ricorderete, il publisher giapponese ha detto che annuncerà il ritorno di una serie molto amata al Tokyo Game Show 2022, e l'ormai ex leaker Dusk Golem ha espresso in più di un'occasione la speranza che possa trattarsi di Silent Hill.

Questi ultimi sviluppi, inevitabilmente, riportano in auge questa possibilità, sebbene non ci sia ancora nulla di certo né tantomeno girino dei leak legittimi legati alla presentazione che verrà trasmessa il 16 settembre alle 8.30 del mattino.

Dusk Golem ha tenuto a precisare che la classificazione CERO Z viene solitamente utilizzata per i giochi horror, quelli che includono elementi visivi disturbanti come sangue e smembramenti, vedi ad esempio gli episodi di Resident Evil.

Insomma, può darsi che sia davvero la volta buona per l'annuncio di Silent Hill... o, meglio, di uno dei progetti legati al franchise: stando alle voci che sono circolate finora, ce ne sono diversi in cantiere.