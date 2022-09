Halo Infinite: Bonnie Ross lascia 343 Industries, Microsoft ristruttura l'intero team

Bonnie Ross ha annunciato il suo addio a 343 Industries, mentre Microsoft ha annunciato una ristrutturazione completa della dirigenza dello studio, ancora al lavoro su Halo Infinite. Si tratta di un vero e proprio terremoto, nonostante la Ross attribuisca la decisione a dei motivi personali.

Bonnie Ross è una delle fondatrici di 343 Industries, nonché capo storico dello studio. Il suo messaggio di addio, pubblicato via Twitter, fa capire che la decisione è stato molto sofferta:

"Anche se speravo di rimanere con Halo fino al lancio dell'aggiornamento invernale, devo annunciarvi che sto per lasciare 343 per occuparmi di un problema di salute della mia famiglia.

Sono incredibilmente fiera del lavoro svolto da tutti quelli di 343 Industries con Halo Infinite, con la Master Chief Collection, con la serie televisiva di Halo e con tutto il resto. È stato un onore lavorare insieme al team negli ultimi 15 anni e far parte di un universo che amo.

Grazie a tutti i membri della comunità di Halo per il supporto. Il futuro di Halo è brillante. Non vedo l'ora che sappiate cosa abbiamo in programma e di sorridere insieme a voi, come fan, all'Halo World Championship di ottobre."

I tre nuovi dirigenti di 343 Industries

Nel mentre Microsoft ha annunciato alcuni cambi al vertice: il nuovo capo dello studio diventerà Pierre Hintze, mentre Bryan Koski diventerà il GM del franchise. Elizabeth Van Wyck sarà invece a capo degli affari della compagnia.

Insomma, si tratta di un bel terremoto, che sicuramente avrà effetti su Halo Infinite e sul franchise in generale.