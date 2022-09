Forza Motorsport ancora in fase di produzione, la rifinitura comincerà nel 2023

Forza Motorsport si trova ancora nella fase di produzione, dopodiché si passerà alla rifinitura del gioco nel corso del 2023: lo ha rivelato il general manager Dan Greenawalt nel corso dell'ultimo Forza Monthly.

Mostrato lo scorso giugno con un trailer del gameplay all'Xbox & Bethesda Games Showcase, Forza Motorsport non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che Turn 10 ha indicato la primavera 2023 come periodo di lancio per il nuovo episodio della serie.

Considerando che la fase di rifinitura potrebbe richiedere due o tre mesi, è possibile che questa finestra venga rispettata dal team di sviluppo e che dunque si possa mettere le mani su Forza Motorsport verso maggio o giugno del prossimo anno, a meno di imprevisti.

Considerate le grandi ambizioni di questo capitolo, che potrà contare sul ray tracing attivo in gara e non solo nei replay, un eventuale slittamento di qualche mese sarebbe comprensibile laddove la fase di produzione dovesse richiedere più tempo del previsto.