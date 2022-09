Dan Houser, autore di GTA e Red Dead, investe nei giochi blockchain

Dan Houser, il celebre autore di GTA e Red Dead, ha investito nel settore dei giochi blockchain, partecipando a un fondo di 13,2 milioni di dollari ed entrando nel comitato consultivo di Revolving Games, un team che si occupa appunto di questo genere di produzioni.

Come sappiamo, Houser non è l'unica figura dell'industria videoludica a sostenere questa tecnologia, ad esempio Reggie Fils-Aimé crede nelle Blockchain e nel play to own, ma ci sono anche altri personaggi che sostengono con convinzione NFT et similia.

Fondata nel 2022, Revolving Games ha incassato oltre 25 milioni di dollari grazie allo sviluppo di giochi e tecnologie Web3. L'azienda vanta due differenti uffici e oltre cento impiegati fra Nord America, Europa e Asia.

Dan Houser

Fra i più grandi successi del team spiccano un MMO strategico di Battlestar Galactica e l'avventura cooperativa Skyborne Legacy, ispirata a classici Nintendo come The Legend of Zelda e Animal Crossing.

L'obiettivo di Revolving Games è quello di creare esperienze tripla A che possano fare da apripista nei confronti di queste nuove tecnologie e contribuire in maniera sostanziale alla loro diffusione.