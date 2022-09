Cyberpunk: Edgerunners: vediamo il video della canzone finale, Let You Down di Dawid Podsiadło

CD Projekt Red ha pubblicato il video di Let You Down, la canzone finale della serie anime Cyberpunk: Edgerunners, scritto e cantato da Dawid Podsiadło. Come potete vedere, la musica è accompagnata da sequenze tratte dalla serie, che vanno a comporre un vero e proprio videoclip musicale.

Il filmato, diretto da Ilya Kuvshinov e prodotto da STUDIO MASSKET, è stato pubblicato per accompagnare il debutto della serie su Netflix.

Cyberpunk: Edgerunners è composta da dieci episodi autonomi, ossia indipendenti da Cyberpunk 2077. Raccontano la storia di un ragazzo che tenta di sopravvivere per le strade di Night City diventando un edgerunner, un mercenario fuorilegge.

Per chi non lo conoscesse (immaginiamo molti dalle nostre parti), Dawid Henryk Podsiadło è un cantautore polacco, uscito vincitore dalla seconda serie di X Factor nel 2012.

Recentemente, CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di Cyberpunk 2077, con contenuti tratti proprio da Cyberpunk: Edgerunners.