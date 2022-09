iOS 16 disponibile per il download su iPhone: è il nuovo sistema operativo Apple

iOS 16 è disponibile ora per il download su iPhone: si tratta del nuovo sistema operativo per gli smartphone Apple. Per scaricare l'aggiornamento non dovrete far altro che entrare nelle Impostazioni del telefono, poi in Generali e in Aggiornamento Software, selezionando quindi "Aggiorna ad iOS 16". La versione per tablet, iPadOS, non arriverà oggi bensì più avanti.

Se avete letto il nostro speciale con le 10 novità più interessanti di iOS 16, saprete della schermata di blocco personalizzabile con i suoi widget e le notifiche, che sarà possibile sfruttare appieno in particolare su iPhone 14 grazie al display always-on.

Non si tratta tuttavia dell'unica funzionalità inedita di iOS 16, sebbene le altre abbiano una rilevanza marginale: dallo scontorno automatico delle immagini al Face ID in orizzontale, dall'audio spaziale alla funzione di eliminazione delle foto duplicate, passando per il Live Text nei video e per la dettatura vocale.

Come detto, il nuovo sistema operativo si esprimerà al meglio su iPhone 14 e (soprattutto) iPhone 14 Pro, i due modelli dello smartphone Apple che saranno disponibili in Italia a partire dal 16 settembre, purtroppo con prezzi decisamente aumentati rispetto allo scorso anno.