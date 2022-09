iPhone 14 ufficiale con modello Plus, Pro e Max: caratteristiche e prezzi in Italia

Apple ha ufficialmente svelato la nuova linea di iPhone 14, caratterizzata da un modello base assieme ad uno Plus, Pro e Pro Max. Scoprite insieme a noi le specifiche, prezzi e disponibilità in Italia!

Apple ha trasmesso in streaming l'evento "Far Out", rinunciando un'altra volta alla presentazione dal vivo dallo splendido Steve Jobs Theatre al quale eravamo abituati negli anni precedenti alla pandemia globale. Sappiamo però che l'azienda di Cupertino è una vera maestra a realizzare presentazione di questo tipo ed il recente evento non ha certamente sfigurato in tal senso. Per l'occasione Apple ha deciso di rinnovare la sua intera linea di prodotti iPhone, Apple Watch, introducendo anche i nuovi auricolari AirPods Pro di seconda generazione. Insomma, un completo aggiornamento dei tre dispositivi più amati degli utenti della Mela, i quali garantiscono un perfetto accesso al tanto amato ecosistema Apple. I quattro modelli di iPhone 14 rappresentano un ulteriore passo in avanti per lo smartwatch Apple. Per la prima volta nella storia, solamente i modelli Pro possiedono il nuovo processore della serie Bionic, mentre i modelli base devono accontentarsi di una versione rivisitata del precedente SoC. Durante l'evento "Far Out" il focus era fortemente incentrato sul nuovo reparto fotografico dei nuovi iPhone, che si contraddistingue su tutti i modelli. Grazie ad un'eccellente combinazione tra hardware e software, tutti gli smartphone sono in grado di catturare, elaborare e proporre immagini mai viste prima. Per il reparto video invece è stata introdotta un'interessante "modalità azione" che stabilizzerà incredibilmente tutte le nostre riprese. Le nuove colorazioni degli iPhone 14 Pro Seppur dal punto di vista del design rimangono essenzialmente identici allo scorso anno, Apple ha ridisegnato la così detta "tacca" o "notch" sui modelli Pro, introducendo la Dynamic Island, una sorta di display secondario pensato per le notifiche. Non mancano nemmeno i classici miglioramenti sulle performance, qualità del display, e una batteria capace ancora una volta di portarci a fine giornata. Tra le novità più importanti c'è stato l'annuncio della nuova connettività satellitare, in grado di inviare messaggi di soccorso anche dove il nostro iPhone non è in grado ad agganciarsi alle antenne dell'operatore telefonico. Apple ha svelato chiaramente anche i prezzi, colorazioni e i modelli disponibili di questa nuova linea di iPhone per questo fine 2022. Siete pronti quindi a scoprire tutti i dettagli sugli iPhone 14 e iPhone 14 Pro? Seguiteci in questo nostro speciale dedicato ai nuovi smartphone Apple!

iPhone 14 Pro Le principali novità di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max Come di consueto, anche quest'anno i modelli Pro rappresentano la vera eccellenza negli smartphone marcati con la Mela. Il loro design rimane però essenzialmente lo stesso, con il display che viene spinto ancora di più verso i bordi, riducendo le già piccole cornici presenti sugli scorsi modelli. La novità che salterà indubbiamente all'occhio a molti di voi è il nuovo notch, ribattezzato Dynamic Island. Sostanzialmente Apple è riuscita a posizionare il sensore di prossimità sotto al display, riducendo quindi l'ormai caratteristica "tacca" che ci portiamo dietro dal 2017. Ma le novità a riguardo non finiscono qui. Grazie ad un eccellente ottimizzazione software, Apple sfrutterà la Dynamic Island come un'area interattiva per le notifiche. L'area scura, in parte effettivamente occupata dai sensori come la fotocamera ed il Face ID, si espanderà a seconda delle nostre esigenze, per segnalarci numerose notifiche senza invadere il resto dello schermo. I classici banner delle notifiche verranno infatti sostituiti da piccoli, ma efficaci avvisi integrati in questa piccola porzione dello schermo, che si estenderà quando riceveremo un apposita notifica. La Dynamic Island è in grado ad esempio di segnalarci quando viene usato il Face ID, il collegamento ad una fonte di alimentazione, l'arrivo di un nuovo messaggio, l'attuale riproduzione di contenuti multimediali, l'avvenuto pagamento con Apple Pay e molto altro ancora. La Dynamic Island usata per segnalare una nuova chiamata in arrivo Un'altra novità da tempo richiesta dagli utenti iPhone che finalmente debutta su iPhone 14 Pro è la presenza dell'always-on display. Con la nuova tecnologia del pannello, in grado di garantire un refresh rate di solo 1 Hz per ridurre al minimo i consumi, Apple ha potuto finalmente ed intelligentemente implementare questa funzione sui propri smartphone top di gamma. La nuova schermata di blocco con i widget di iOS 16 si adatta particolarmente bene a questa funzione, in quanto mostrerà tante informazioni utili senza dover nemmeno toccare o alzare l'iPhone. La luminosità dello schermo si ridurrà, così come quella dello sfondo per impattare il meno possibile l'autonomia. Mentre alzando la luminosità durante l'utilizzo potremo raggiungere ben 2000 nit di picco per delle immagini chiare e nitide anche all'esterno. Sotto la scocca si nasconde invece il chip A16 Bionic, il vero passo in avanti rispetto al passato. Apple ha sottolineato come la diretta concorrenza non riesca a pareggiare nemmeno le performance del chip A13 Bionic uscito nel 2019, mentre loro stanno raggiungendo nuovi traguardi in termini di potenza di calcolo. Questo SoC possiede quasi 16 miliardi di transistor con una CPU da 6 core e una GPU da 5 core. Non manca nemmeno il Neural Engine ed una rinnovata sezione ISP. Complessivamente questi elementi sono in grado di svolgere 17.000 miliardi di operazioni al secondo per analizzare ad esempio ogni fotografia pixel per pixel ed ottimizzarla al meglio. Il nuovo comparto fotografico degli iPhone 14 Pro Parlando di fotografia, Apple ha rivoluzionato completamente il comparto fotografico di questo iPhone 14 Pro. Per la prima volta debutta il sensore da 48 MP, che sostituisce quello da 12 MP al quale eravamo abituati negli scorsi anni. Con la combinazione delle tre lenti, grandangolare, ultra grandangolare e telescopica, l'iPhone 14 è in grado di scattare nativamente senza perdita di qualità fotografie con uno zoom 0,5x, 1x, 2x e 3x, affidandosi poi all'elaborazione digitale per ulteriori ingrandimenti. Apple ha introdotto anche il formato foto ProRAW per ottenere il massimo dettaglio, senza compressione da ogni immagine, per poi poterle ritoccare in post produzione. Mentre per chi desidera semplicemente scattare le fotografie, i nuovi algoritmi del Photonic Engine si occuperanno a produrre automaticamente foto di altissima qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità. Sul fronte registrazione video invece troviamo miglioramenti alla modalità Cinema e la modalità Azione per poter stabilizzare senza l'uso di accessori esterni i nostri filmati. Non mancano nemmeno altre novità ereditate dai modelli base come la connettività satellitare per i messaggi SOS o il rilevamento degli incidenti stradali con la nuova serie di sensori di movimento presenti sotto la scocca. Dynamic Island in azione su iPhone 14 Pro Gli iPhone 14 Pro saranno disponibili per il preordine a partire dal 9 settembre, mentre arriveranno nei negozi dal 16 dello stesso mese. Le colorazioni scelte da Apple per questi modelli sono: Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale. I tagli di memoria con i rispettivi prezzi potete trovarli nell'elenco sottostante: iPhone 14 Pro 128 GB : 1.339 euro

: 1.339 euro iPhone 14 Pro 256 GB: 1469 euro

1469 euro iPhone 14 Pro 512 GB: 1.729 euro

1.729 euro iPhone 14 Pro 1 TB: 1.989 euro

Scheda tecnica iPhone 14 Pro La nuova linea di iPhone 14 Pro Display: OLED 6,1 pollici Super Retina XDR 2556x1179

OLED 6,1 pollici Super Retina XDR 2556x1179 Processore: A16 Bionic con 5-core GPU

A16 Bionic con 5-core GPU Memoria: 128, 256, 512 GB e 1 TB

128, 256, 512 GB e 1 TB Sistema di sicurezza: Face ID

Face ID Batteria: autonomia per tutta la giornata

autonomia per tutta la giornata Connettività: 5G, Lightning, MagSafe

5G, Lightning, MagSafe Fotocamera anteriore: 12 MP grandangolare con autofocus, apertura ƒ/1.9

12 MP grandangolare con autofocus, apertura ƒ/1.9 Fotocamera posteriore: Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, ƒ/1.78, stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore di seconda generazione; Ultra‑grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.2 e angolo di campo 120°; Teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad-pixel): 48 mm, ƒ/1.78

Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, ƒ/1.78, stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore di seconda generazione; Ultra‑grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.2 e angolo di campo 120°; Teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad-pixel): 48 mm, ƒ/1.78 Colorazioni: Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale

Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale Materiali: acciaio, vetro

acciaio, vetro Peso e dimensioni: 147,5 x 71,5 x 7,85 millimetri e 206 grammi

iPhone 14 Pro Max Dimensioni a confronto tra iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max Il modello Pro Max della linea iPhone 14 non presenta particolari caratteristiche rispetto al suo modello minore. Ovviamente il display da 6,7 pollici permette di godere di un'area di visualizzazione più ampia, oltre che dare la possibilità ad Apple di alloggiare una batteria di dimensioni più generose sotto al display per un'autonomia veramente impressionante. Se non volete alcun compromesso su questi due fronti, il modello Pro Max fa decisamente al caso vostro. iPhone 14 Pro Max sarà disponibile a partire dal 16 settembre con i preordini che inizieranno il 9 dello stesso mese. Le colorazioni scelte da Apple per questi modelli Pro sono Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale. I prezzi con i relativi tagli di memoria sono invece i seguenti: iPhone 14 Pro 128 GB : 1.489 euro

: 1.489 euro iPhone 14 Pro 256 GB: 1.619 euro

1.619 euro iPhone 14 Pro 512 GB: 1.879 euro

1.879 euro iPhone 14 Pro 1 TB: 2.139 euro

Scheda tecnica iPhone 14 Pro Max A16 Bionic su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max Display: OLED 6,7 pollici Super Retina XDR 2796x1290

OLED 6,7 pollici Super Retina XDR 2796x1290 Processore: A16 Bionic con 5-core GPU

A16 Bionic con 5-core GPU Memoria: 128, 256, 512 GB e 1 TB

128, 256, 512 GB e 1 TB Sistema di sicurezza: Face ID

Face ID Batteria: autonomia per tutta la giornata

autonomia per tutta la giornata Connettività: 5G, Lightning, MagSafe

5G, Lightning, MagSafe Fotocamera anteriore: 12 MP grandangolare con autofocus, apertura ƒ/1.9

12 MP grandangolare con autofocus, apertura ƒ/1.9 Fotocamera posteriore: Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, ƒ/1.78, stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore di seconda generazione; Ultra‑grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.2 e angolo di campo 120°; Teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad-pixel): 48 mm, ƒ/1.78

Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, ƒ/1.78, stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore di seconda generazione; Ultra‑grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.2 e angolo di campo 120°; Teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad-pixel): 48 mm, ƒ/1.78 Colorazioni: Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale

Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale Materiali: acciaio, vetro

acciaio, vetro Peso e dimensioni: 160,7 x 77,6 x 7,85 millimetri e 240 grammi

iPhone 14 Tutte le principali caratteristiche dell'iPhone 14 e iPhone 14 Plus Quest'anno il modello di base non è più il Mini, ma è stato sostituito con l'iPhone da 6,1 pollici, la diretta evoluzione dell'iPhone 13. A livello di design rimane essenzialmente lo stesso smartphone, caratterizzato dai suoi bordi squadrati con il corpo in alluminio e le superfici in vetro. Lo schermo OLED Super Retina XDR OLED è indubbiamente uno dei migliori sul mercato, grazie ad un ottimo contrasto e resa dei colori. Rimane però un display da soli 60 Hz, una caratteristica ormai superata dalla maggior parte della concorrenza. Sotto la scocca il dispositivo nasconde il processore A15 Bionic, apparentemente lo stesso della linea di iPhone 13. Apple però ha apportato alcuni miglioramenti come l'aggiunta di una GPU da 5-core, capace di garantire performance superiori nei videogiochi e altre attività che richiedono l'intervento di questa unità di calcolo. Il comparto fotografico è stato ulteriormente migliorato, sia dal punto di vista dell'hardware che del software. Apple ha introdotto un nuovo sensore da 12 MP sulla fotocamera principale, che viene affiancata dall'ormai classico sensore ultra grandangolare. Lato software invece è stato creato il Photonic Engine, il quale è in grado di ridurre il tempo di scatto delle fotografie nella modalità Notte, riuscendo a catturare anche più di luce per un miglioramento generale del 49% rispetto agli iPhone 13. Il nuovo iPhone 14 sarà disponibile in cinque diverse colorazioni (Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e Product RED) a partire dal 16 settembre, con i preordini che inizieranno dal 9 dello stesso mese. Confermata anche quest'anno l'assenza di cuffie e alimentatore nella confezione. I tagli di memoria e i rispettivi prezzi potete trovarli nell'elenco sottostante: iPhone 14 128 GB: 1.029 euro

1.029 euro iPhone 14 256 GB: 1.159 euro

1.159 euro iPhone 14 512 GB: 1.419 euro

Scheda tecnica iPhone 14 Le nuove colorazioni degli iPhone 14 e iPhone 14 Plus Display: OLED 6,1 pollici Super Retina XDR 2532x1170

OLED 6,1 pollici Super Retina XDR 2532x1170 Processore: A15 Bionic con 5-core GPU

A15 Bionic con 5-core GPU Memoria: 128, 256, 512 GB

128, 256, 512 GB Sistema di sicurezza: Face ID

Face ID Batteria: autonomia per tutta la giornata

autonomia per tutta la giornata Connettività: 5G, Lightning, MagSafe

5G, Lightning, MagSafe Fotocamera anteriore: 12 MP grandangolare con autofocus, apertura ƒ/1.9

12 MP grandangolare con autofocus, apertura ƒ/1.9 Fotocamera posteriore: Fotocamera principale (grandangolo) da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore; Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120°

Fotocamera principale (grandangolo) da 12MP: 26 mm, ƒ/1.5, stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore; Ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Colorazioni: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e (Product) RED

Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e (Product) RED Materiali: Alluminio, vetro

Alluminio, vetro Peso e dimensioni: 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri e 172 grammi

iPhone 14 Plus La nuova colorazione azzurra di iPhone 14 e iPhone 14 Plus Per la prima volta Apple ha deciso di introdurre un modello base con lo schermo da 6,7 pollici. Queste dimensioni erano storicamente legate esclusivamente al modello più costoso, quello che negli scorsi anni veniva chiamato "Pro Max". Il suo nome è iPhone 14 Plus, il quale quindi riprende la nomenclatura introdotta per la prima volta con gli iPhone 6 per indicare per l'appunto un modello con dimensioni maggiori. Questo smartphone presenta esattamente le stesse caratteristiche già sviscerate nel precedente paragrafo dedicato all'iPhone 14. Il display più grande rimane quindi la sua principale peculiarità. Con queste dimensioni però, Apple ha potuto portare anche una batteria più grande, la quale sarà assolutamente imbattibile a detta dell'azienda di Cupertino. Apple lancerà sul mercato il nuovo iPhone 14 Plus a partire dal 7 ottobre, mentre i preordini inizieranno già questo mese, più precisamente il 9 settembre. Le colorazioni disponibili per questo modello Plus sono: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e (Product) RED. I prezzi e i tagli di memoria disponibili sono i seguenti: iPhone 14 Plus 128 GB: 1.179 euro

1.179 euro iPhone 14 Plus 256 GB: 1.309 euro

1.309 euro iPhone 14 Plus 512 GB: 1.569 euro