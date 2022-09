Halo Infinite: cooperativa locale cancellata, Stagione 3 rimandata; 343I svela le novità

Halo Infinite potrà contare su varie novità in arrivo nei prossimi mesi, ma c'è anche una brutta notizia: la modalità cooperativa locale a schermo condiviso è stata cancellata. La Stagione 3 è inoltre stata rimandata a marzo 2023. 343 Industries ha indicato quali sono le novità in arrivo nello sparatutto in un nuovo aggiornamento del sito ufficiale.

Tutte le novità del Winter Update saranno pubblicate tra l'8 novembre e il 7 marzo 2023, parliamo della modalità Forgia e dela modalità campagna cooperativa online. La versione locale a schermo condiviso non sarà invece pubblicata.

"Per migliorare e accelerare lo sviluppo del servizio live e per rispondere meglio ai feedback dei giocatori e agli aggiornamenti sulla quality of life, abbiamo riallocato le risorse dello studio e non stiamo più lavorando alla campagna locale in split-screen co-op", ha dichiarato 343 Industries.

La roadmap di Halo Infinite

Inoltre, 343 Industries pubblicherà per Halo Infinite due nuove mappe multigiocatore che mostreranno esattamente cosa è possibile creare con Forgia: tali mappe sono infatti state create dal team solo con la modalità Forgia.

L'update invernale di Halo Infinite includerà anche nuovi obiettivi, il supporto al cross-platform, il replay delle missioni e i progressi condivisi tra le varie versioni del gioco.

Oltre a queste nuove aggiunte, il Winter Update includerà la beta di Match XP, che consentirà ai giocatori di salire di livello insieme al pass di battaglia di 30 livelli. C'è anche una nuova modalità di gioco, Covert One Flag, che presenta loadout asimmetrici e un gameplay basato sui round, per variare un po' le cose.

Per quanto riguarda la Stagione 3, che inizierà il 7 marzo 2023, ci saranno nuove mappe Arena e Big Team Battle, una nuova arma, nuove modalità di gioco e, naturalmente, un nuovo Battle Pass.

I contenuti non sono pochi, ma per qualche giocatore sarà un dispiacere non poter giocare in cooperativa locale ad Halo Infinite.