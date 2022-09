Gerda: A Flame in Winter, la recensione di un'avventura danese sulla Seconda Guerra Mondiale

Gerda: A Flame in Winter si pone quindi l'obiettivo di raccontarci una storia "minore" ma non per questo meno importante. Lo fa portandoci in Danimarca , area meno trattata dai videogiochi, mettendoci nei panni di un'eroina che non agirà per forza per pura bontà.

Gerda è una giovane donna di origini danesi da parte di madre e di origini tedesche da parte di padre. Infermiera di professione, Gerda torna in Danimarca poco prima dell'invasione tedesca (1940) dopo aver studiato per anni a Berlino. Insieme al marito, Anders, la donna passa anni sotto la dominazione nazista, cercando di far fronte ai limiti di approvvigionamento e libertà imposti dagli invasori stranieri.

Gerda A Flame in Winter è quindi una sorta di partita a scacchi dove ogni azione è determinata da o determina i punti a nostra disposizione. Alle volte questa "caccia ai punti" romperà i nostri tentativi di roleplay e ci farà ritrovare nella strana situazione di essere in rapporti positivi sia con l'occupazione sia con la resistenza, ma in una certa misura è la caratteristica unica di Gerda, che ha il piede in due scarpe a causa delle proprie origini miste.

I punti mentali servono per "vincere" certe discussioni , ottenendo un risultato sicuro spendendo un punto. Nel caso nel quale non si disponga dei punti necessari e nemmeno di un oggetto importante, potremo scegliere una voce di dialogo "neutra" oppure cercare di ottenere un risultato positivo con un'affermazione estrema, con il rischio di un esito negativo. In quest'ultimo caso il risultato dipenderà da un lancio di dado che sarà condizionato dalle relazioni con la persona con la quale stiamo parlando e con i gruppi ai quali appartiene.

Sono poi importanti anche altri due elementi: gli oggetti che troveremo negli ambienti - come cibo, medici e beni di lusso - e i punti "mentali" , classificati come Compassione, Arguzia e Intuizione. Questi ultimi si accumulano tra un "livello" e il successivo: in tal momento Gerda scrive sul proprio diario quanto accaduto nella più recente fase di gioco e noi dovremo decidere quali sono le sensazioni della donna sull'argomento. Ad esempio, dopo la cattura di Anders, potremo comprendere le sue azioni e il suo bisogno di scacciare i nazisti, oppure potremo ammettere che è stato incauto e ci ha messo in pericolo.

Sia chiaro, il gioco non ci permette realmente di elogiare con passione l'azione tedesca e nel complesso ci spinge verso la resistenza, ma saremo comunque noi a decidere come agire , sfruttando anche l'aiuto di alcuni nazisti per cercare di liberare Anders.

In qualità di mezza danese e mezza tedesca , Gerda si trova su un confine pericoloso, ma certamente utile: potrà essere amica dei danesi, così come dei tedeschi (che non sono tutti nazisti, ricordiamolo). Potrà anche essere apertamente a favore dei ribelli, oppure mantenere un rapporto positivo con l'occupazione.

Gerda A Flame in Winter è un'avventura grafica moderna nella quale saremo chiamati a compiere varie scelte che influenzeranno la trama. Continuamente dovremo portare avanti dialoghi e scegliere come agire in certe situazioni, con lo scopo di ottenere la fiducia di chi ci sta attorno.

Una storia appassionante

Le ambientazioni innevate di Gerda A Flame in Winter sono come dipinti

Ciò che più conta è che Gerda A Flame in Winter ci mette al centro di una storia appassionante. Il cast dell'avventura è vario e interessante, unendo danesi, tedeschi, nazisti, ribelli, simpatizzanti del regime, approfittatori, sopravvissuti e tante persone che si muovono in un'area grigia e che potremo elogiare o criticare a seconda della nostra coscienza.

L'avventura, della durata di cinque/sei ore, è sempre stimolante e ci permette d'indagare nel profondo di Tinglev, che parte come un paesello qualunque e diventa il centro di attentati, scontri e intrighi. Ovviamente Gerda A Flame in Winter propone tanti finali diversi ed è rigiocabile in quanto nel corso dell'avventura dovremo spesso scegliere quali luoghi visitare e quali personaggi incontrare, perdendo così l'occasione di vedere altre sequenze. Non solo ci sono parti del gioco che non verranno viste in una sola partita, ma il destino di certi personaggi sarà segnato dalle nostre (non) azioni. Salvare Anders è l'unica cosa che conta per Gerda, ma la nostra coscienza ci permetterà di sacrificare tutto e tutti?

Il piacevole stile di Gerda: A Flame in Winter

Gerda A Flame in Winter è inoltre piacevolissimo a livello visivo e sonoro. Lo stile grafico è ispirato alla pittura impressionista nordica e ogni sezione è un piccolo dipinto: funziona però molto di più da fermo che in movimento, in quanto le animazioni sono un po' rozze, anche per un gioco che non punta al dettaglio, e rendono i personaggi delle bambole di plastica più che delle persone. Anche il pathfinding alle volte è un po' incerto, creando strani balletti avanti e indietro di Gerda mentre cerca di raggiungere il punto che le abbiamo indicato. La colonna sonora accompagna sempre ogni sezione, trasmettendo in modo efficace le difficoltà di Gerda. Confermiamo infine che Gerda A Flame in Winter dispone di testi in italiano, con doppiaggio inglese o danese.