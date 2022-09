Frogwares permette ai fan di scrivere un messaggio sui proiettili che saranno sparati contro i russi

La campagna Kickstarter di Frogwares per Sherlock Holmes: The Awakened ha già raggiunto il suo obiettivo a 48 ore dalla fine e tutti gli stretch goal sono stati raggiunti. Tuttavia, la campagna afferma che tutti i fondi aggiuntivi derivanti dall'acquisto di una copia di The Awakened saranno utilizzati per "rafforzare la nostra rete di sicurezza e assicurare ulteriormente il futuro del nostro studio e dei membri del nostro team". Inoltre, il team ha organizzato una collaborazione con un gruppo di soldati ucraini e permetterà a tre giocatori di scrivere un messaggio su un proiettile che sarà sparato contro le forze di invasione russe.

Se si mette Mi Piace e si retwitta il tweet promozionale che potete vedere poco sotto, Frogwares afferma che tre giocatori potranno vincere l'opportunità di "far scrivere un messaggio personalizzato di loro scelta su un proiettile da obice da 152 mm", che sarà poi inviato "ai nostri ospiti russi".

Il messaggio può essere qualsiasi cosa i vincitori desiderino, previa approvazione di Frogwares, e i vincitori riceveranno una foto del loro messaggio scritto sul proiettile, mostrata dalle truppe ucraine. I soldati ucraini presenti nel video su Twitter sarebbero "un gruppo di fan dello studio che attualmente prestano servizio nell'esercito ucraino" come parte del 24° Battaglione d'Assalto Separato.

"Se volete che il vostro messaggio personalizzato sia scritto su un proiettile d'artiglieria e allo stesso tempo aiutare i nostri amici di Frogwares, vi preghiamo di partecipare", dice un soldato ucraino nel video. E aggiunge: "Non vediamo l'ora di inviarle, con consegna speciale, ai nostri ospiti indesiderati".

Ricordiamo anche che parte del team di Frogwares sta prestando servizio militare o civile in Ucraina. Il resto del team supporta invece la propria nazione continuando a lavorare, così da "tenere viva l'economia e la società ucraina".

Parlando di Sherlock Holmes The Awakened: ecco tutto quello che sappiamo sul remake di Frogwares.