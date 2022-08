Sherlock Holmes The Awakened: tutto quello che sappiamo sul remake di Frogwares

Ora, possiamo vedere esattamente che tipo di progetto è in sviluppo presso Frogwares e cosa possiamo aspettarci da Sherlock Holmes The Awakened , previsto per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

La compagnia, per dare un'ultima spinta allo sviluppo, ha aperto una pagina Kickstarter e ha chiesto agli appassionati di aiutare il team, supportando il gioco e sbloccando anche alcune ricompense uniche molto interessanti, oltre che dare la possibilità di aggiungere nuovi contenuti che altrimenti il team non potrebbe economicamente permettersi.

Come racconta il team stesso, una parte degli sviluppatori è impegnata con l'esercito o le compagnie umanitarie, ma non tutti possono dare il supporto in questo modo. Cosa possono fare? Continuare a creare e mantenere viva la cultura e l'economia del loro paese di origine. Frogwares è quindi al lavoro su un nuovo gioco, atteso per febbraio 2023 : Sherlock Holmes The Awakened.

Il mercato videoludico è stato colpito duramente in questi ultimi anni da eventi non direttamente legati a esso, come la pandemia e la guerra iniziata dalla Russia. A soffrire di più sono ovviamente i team ucraini, come Frogwares , autore di The Sinking City e di vari capitoli di Sherlock Holmes.

Sinking Holmes

Sherlock e Watson in Sherlock Holmes The Awakened

Sherlock Holmes The Awakened non è un progetto completamente nuovo. Si tratta infatti di un remake dell'avventura omonima pubblicata per la prima volta nel 2006, apprezzata da critica e pubblico. In tale versione, giocavamo nei panni di uno Sherlock maturo, che deve affrontare una nuova indagine a metà tra il classico giallo di Conan Doyle e un racconto di H.P. Lovecraft.

Questo nuovo remake però cambierà vari dettagli del gioco originale e non parliamo solo della grafica. Ovviamente quest'ultima sarà completamente ricreata, ma The Awakened sarà riposizionato all'interno della nuova linea narrativa nata con il più recente capitolo di Sherlock Holmes Chapter One.

Per chi non avesse ancora avuto modo di giocare a Sherlock Holmes Chapter One, spieghiamo che in tale capitolo abbiamo modo di conoscere una versione giovane di Sherlock, quando ancora non era un grande detective noto in tutta l'Inghilterra (e oltre). Si è trattato di un capitolo delle origini, a partire dal quale sarà creato The Awakened.

Il nuovo gioco è ambientato alcuni anni dopo Chapter One: Sherlock e Watson sono semplici coinquilini al 221B di Baker Street e The Awakened sarà il loro primo caso assieme. L'avventura servirà per creare il loro legame ed è quindi stata riscritta, rispetto alla versione del 2006, per inserirla in questa nuova narrativa. I punti chiave del mistero alla base del gioco rimarranno invariati, ma per il resto possiamo aspettarci tante novità e un tipo di esperienza differente.