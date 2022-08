Assassin's Creed Infinity: video mostra un'ambientazione giapponese fan-made in Unreal Engine 5

L'account YouTube TeaserPlay ha pubblicato un nuovo video dedicato ad Assassin's Creed Infinity: si tratta di un trailer fan-made che prova a immaginare il venturo gioco di Ubisoft proponendo un'ambientazione originale, ovvero il Giappone.

Il video, ovviamente, non mostra un vero e proprio gioco, ma solo una serie di ambienti 3D non interattivi che fungono da concept per una possibile versione di Assassin's Creed Infinity. Al momento non abbiamo alcuna idea di quale sia l'ambientazione di Infinity: secondo alcune voci, infatti, potrebbe averne più di una, aggiunte nel corso del tempo. Il Giappone, però, è una delle ambientazioni suggerite da Jeff Grubb.

Il filmato fan-made è di buona qualità tecnica, soprattutto considerando che non è stato realizzato in qualità di prodotto commerciale. L'ambientazione, precisamente, ci mostra il Giappone dell'era Kamakura (1192 - 1333 EC). Per il protagonista, è stato usato Aguilar, un personaggio del film del 2016 di Assassin's Creed. Il tutto è stato realizzato con Unreal Engine 5 e sfrutta tecnologie come Lumen (per l'illuminazione) e Nanite (per le geometrie).

Assassin's Creed Infinity potrebbe essere al centro della prossima presentazione di Ubisoft, attesa per il 10 settembre 2022.