The Quarry: la Patch 1.05 aggiunge QTE più difficili, ecco tutte le novità

Gli sviluppatori di Supermassive Games hanno pubblicato la Patch 1.05 del thriller horror The Quarry. Tra le novità dell'aggiornamento troviamo l'aggiunta di un'opzione che rende i QTE più difficili riducendo il tempo a disposizione per dare gli input corretti.

Come spiegato dagli sviluppatori, con l'opzione "timer minimo" "ogni QTE richiederà riflessi fulminei e ogni secondo farà la differenza. Anche un solo momento di esitazione potrebbe portare una morte orribile."

L'impostazione "timer minimo" è disponibile solo in giocatore singolo e può essere attivata dalle Impostazioni nel menu principale, selezionando "Accessibilità" e impostando la velocità QTE sul valore minimo.

The Quarry

Altra novità del nuovo aggiornamento di The Quarry è la possibilità di impostare il doppiaggio in lingua inglese con sottotitoli di un'altra lingua, un'opzione sicuramente gradita da molti giocatori. Per attivarla è necessario selezionare l'opzione "Abilita dialoghi in inglese" alla voce "Audio" nelle Impostazioni, dal menu principale.

Non manca poi la correzione di bug generici non meglio specificati dal team di Supermassive Games. Ricapitolando, ecco le note ufficiali della Patch 1.05 di The Quarry condivise su Steam:

Aggiunta l'opzione "timer minimo" per aumentare la difficoltà dei QTE

Aggiunta l'opzione "Abilita dialoghi in inglese" per giocare in lingua originale con sottotitoli in lingua straniera

Correzioni di bug generali e rifiniture

The Quarry è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il mese scorso è stata resa disponibile una versione di prova gratuita, compatibile con la modalità Branco di Lupi.