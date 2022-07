The Quarry: prova gratuita disponibile, compatibile con la modalità Branco di lupi

Ora su Steam è possibile scaricare la prova gratuita di The Quarry, che oltre a consentire di giocarsi il prologo, è compatibile anche con la modalità Branco di lupi. Insomma, se siete curiosi di conoscere questa avventura narrativa horror, seguito spirituale di Until Dawn, questa è l'occasione perfetta per farlo.

Il punto di partenza è la pagina Steam di The Quarry, Qui troverete "Gioca a The Quarry - Trial Version". Cliccate sul pulsante "Avvia gioco" per scaricarlo e iniziare a giocare. Ovviamente dovete disporre di un account Steam attivo e senza limitazioni.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Se non hai ancora vissuto l'esperienza di The Quarry, puoi avere un assaggio dell'orrore che ti attende grazie alla nuova prova gratuita disponibile ora su Steam! Basta cliccare "Scarica la prova gratuita di The Quarry" sulla pagina di The Quarry nello Steam Store per accedere al prologo completo oltre alla modalità multiplayer Branco di lupi.

Branco di lupi è la modalità multiplayer a invito che offre l'accesso a un massimo di otto giocatori, introdotta tramite l'aggiornamento del 7 luglio di The Quarry. Un giocatore può invitare fino a sette amici per influenzare la dinamica di gioco perché tutti possono votare sulle scelte fondamentali. Se hai un amico che possiede la versione completa di The Quarry su Steam, potranno invitarti nel loro Branco di lupi anche se hai solo la prova gratuita!

Ci auguriamo che tu possa apprezzare tutto l'orrore gratuito disponibile nella prova gratuita di The Quarry. Ricorda, ciò che non ti uccide, ti rende più forte.

Per avere altre informazioni, leggete la nostra recensione di The Quarry, disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.