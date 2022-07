Night Trap: trailer annuncia la versione PS5, con filmati in alta definizione

Lo sviluppatore ed editore Screaming Villains ha annunciato che Night Trap arriverà anche su PS5. La nuova versione del gioco avrà i filmati in alta risoluzione, nonché altre novità significative che ne giustificheranno l'esistenza.

Vediamo le caratteristiche principali:

Più opzioni video, inclusi i video in 4K

Nuovo layout per il full screen

Modalità storia remixata

Altri contenuti dietro le quinte

Il team di sviluppo ci tiene anche a far sapere che le versioni PS4 e PC (Steam) saranno aggiornate con i contenuti aggiuntivi e i filmati in alta definizione in modo completamente gratuito, tramite patch.

La data di uscita di tanta meraviglia è il 22 luglio 2022, ossia domani al momento di scrivere questa notizia. La versione PS5 vanterà anche un'edizione fisica, acquistabile su limitedrungames.com.

Per chi non lo conoscesse, Night Trap racconta la storia di cinque ragazze che passano un fine settimana a casa di Martin. Il giocatore veste i panni di un membro dello Special Control Attack Team e deve monitorare le attività nella casa, per evitare che degli strani vampiri uccidano le ospiti.

Night Trap è diventato famoso per i suoi contenuti trash, in particolare gli ammiccamenti di natura sessuale, che gli fruttarono grosse attenzioni da parte della politica americana, tanto da far partire un grosso dibattito pubblico sui contenuti dei videogiochi.