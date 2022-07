Offerte Amazon: GPU ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12 GB con uno sconto di 560€

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una scheda grafica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12 GB con il 30% di sconto, ovvero con circa 560€ di sconto. Questo prodotto è ora venduto a questo prezzo da Yeppon Shop, ma se preferite una versione venduta e spedito da Amazon potete trovarla a 1287€ (ovvero circa 8€ in più) a questo indirizzo.

Inoltre, l'acquisto di una ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12 GB direttamente da Amazon dà accesso a uno sconto del 33% per l'acquisto di Xbox Game Pass per PC. Queste GPU sono spesso disponibili in quantità limitata, quindi se siete in cerca di questa scheda grafica vi conviene sfruttare l'occasione prima che il numero di unità termini.

Scheda grafica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti 12 GB

