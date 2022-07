Metal Gear 2: Solid Snake, Hideo Kojima ha svelato che avrebbe dovuto chiamarsi diversamente

Il game director Hideo Kojima ha svelato una piccola curiosità su Metal Gear 2: Solid Snake, uscito originariamente su MSX: avrebbe dovuto chiamarsi semplicemente Solid Snake. Almeno queste erano le sue intenzioni originali. A fargli cambiare idea fu il reparto marketing di Konami, che ovviamente non volle rinunciare a mettere in evidenza il franchise nel titolo. Dal conflitto tra le due proposte, nacque infine il titolo finale.

"Anche Metal Gear 2: Solid Snake è già sul mercato da 32 anni? Di fatto, per questo seguito avevo pianificato di usare un titolo alla 'Indiana Jones', con solo il nome del personaggio principale.

Non volevo mettere 'Metal Gear 2' nel titolo, ma il reparto vendite mi disse di mettere 'Metal Gear 2' nel titolo! Quindi abbiamo finito per usare entrambi."

Kojima ama raccontare aneddoti relativi al suo lavoro, anche a quelli non andati in porto come il gioco di supereroi ispirato alla serie The Boys di Amazon. In questo caso viene sottolineato per l'ennesima volta anche il suo amore per il cinema.

Fortunatamente pare che il suo umore sia migliorato, dopo che un politico dell'estrema destra francese lo ha scambiato per l'assassino di Shinzo Abe, l'ex primo ministro giapponese.