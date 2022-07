Hideo Kojima scambiato per l'assassino di Shinzo Abe: caso folle tra social e media

Nella giornata di oggi, il mondo è stato scosso dall'omicidio dell'ex-Primo Ministro del Giappone Shinzo Abe, da parte di un uomo bloccato e identificato poco dopo dalle forze dell'ordine come Yamagami Tetsuya, ma questo non ha impedito il diffondersi del caso assurdo che ha visto quest'ultimo scambiato per Hideo Kojima, partito da una sorta di scherzo ma diffusosi in maniera preoccupante.

La dinamica non è ancora chiara, ma i primi collegamenti tra l'omicidio di Abe e Hideo Kojima sembra siano emersi sui social di Damien Rieu, politico francese militante nell'estrema destra del paese, il quale ha pubblicato, tra le altre cose, un tweet con scritto "l'estrema sinistra uccide".

Il tweet di Rieu da cui potrebbe essere partito il caso

Sotto tale frase, tre foto di Hideo Kojima: una in cui indossa un colbacco (tipico copricapo dell'Unione Sovietica), una in cui si trova sotto il ritratto di Che Guevara e una in cui indossa una borsa con il volto del Che.

Non si capisce bene quale fosse l'intento di Rieu ma è probabile si tratti di una sorta di scherzo, alimentato anche da una certa somiglianza tra Kojima e Yamagami, forse riprendendolo da 4chan dove probabilmente cose del genere stanno già proliferando.

Tuttavia, la questione si è presto diffusa a macchia d'olio, tanto che le foto di Hideo Kojima connesse all'omicidio di Abe hanno iniziato ad emergere anche sui media internazionali, tra tv arabe e anche un notiziario della TV greca, come dimostra il video riportato qui sopra. Insomma, il classico caso di scherzo di cattivo gusto che comincia ad avere spiacevoli riflessi nella realtà, speriamo che venga fatta chiarezza quanto prima.