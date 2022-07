Sony INZONE M9, la recensione del monitor gaming 4K per PC e PS5

Parliamo infatti di un prezzo consigliato di 899 dollari, che in Europa diventano 1099 €, per un classico monitor IPS che offrendo copertura dello spazio DCI-P3 del 95%, 400 nit di luminanza tipica e HDR 600 non sembra eccellere in nulla. Ma le differenze con la concorrenza ci sono e non sono da sottovalutare tra illuminazione Full Array Local Dimming, connettività ricca e un paio di sfiziose peculiarità.

Con la recensione del Sony INZONE M9 parliamo un monitor 4K da 27 pollici e 144 Hz che può essere affiancato a qualsivoglia PC di fascia alta o console di ultima generazione. Ma si tratta anche del primo monitor da gioco Sony e probabilmente anche per questo, è specificatamente pensato per andare a braccetto con PlayStation 5 grazie anche ad un design chiaramente ispirato a quello della console di ultima generazione. Il tutto a un prezzo non eccessivo, per quanto non particolarmente contenuto visti i compromessi.

Caratteristiche hardware

Il primo monitor da gioco Sony è l'INZONE M9

Oggi gli occhi dei giocatori sono puntati sui pannelli OLED, ormai quasi imprescindibili parlando di televisori da gaming, ma non ci sono opzioni paragonabili nel mondo dei monitor: le novità in arrivo sono di dimensioni troppo grandi per una scrivania, spesso sono in formato ultra-wide e ancora più di frequente hanno prezzi molto alti. Non è un caso che il mercato abbia deciso di introdurre anche i modelli mini-LED, sempre problematici per contrasto, ma forti di una luminanza altissima. Peccato che il costo rimanga elevato ed ecco il perché dell'attuale ondata di normali schermi IPS con risoluzione 4K e refresh rate da 144 Hz che sono pensati per garantire comunque un'esperienza di buon livello a prezzi ragionevoli. In questa categoria rientra il nuovo Sony INZONE M9 SDM-U27M90, un 27 pollici che punta proprio su queste caratteristiche, combinate con la promessa di un millisecondo di tempo di risposta con l'impostazione overdrive più elevata.

La connettività è tra i punti forti del Sony INZONE M9

L'arsenale del Sony INZONE M9 include anche un design peculiare, un sacco di funzionalità e il doppio Switch KVM che permette di usare lo stesso trittico di monitor, tastiera e mouse con più PC.

Il contrasto nativo si ferma a 1000:1 come da copione per gli schermi IPS e la gamma, va detto, è nella media, con il 95% di copertura dichiarata dello spazio di colore DCI-P3, ma in questo caso a dare una mano c'è il Full Array Local Dimming che spegnendo le zone di illuminazione non utilizzate migliora i neri e l'efficacia dell'HDR. Inoltre la dotazione include tutto quello che ci si aspetta da un pannello pensato per sfruttare a fondo qualsivoglia scheda video o console di ultima generazione. Tra le specifiche troviamo infatti l'Adaptive Sync, la compatibilità ufficiale con G-Sync, il VRR e qualcosa in più per i possessori di PlayStation 5 grazie al supporto delle tecnologie Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.

Il voluminoso e comodo stick che consente di accedere ai menù del monitor Sony INZONE M9

Ci sono anche due altoparlanti che si accontentano di 2 watt ciascuno e non sono accompagnati da alcun subwoofer, ma ci portano a un'altra funzionalità particolare dello schermo Sony il cui ricco menù, navigabile con un grosso e comodo stick, include una funzione di voiceover che legge le impostazioni. In questo modo le operazioni di taratura sono facilitate e includono tonalità, saturazione, tre impostazioni overdrive, il miglioramento della leggibilità dei testi, gli ovvi profili, parecchi mirini e persino una modalità ECO che contiene i consumi limitando il refresh a 60 Hz e disattivando diverse funzionalità. Il tutto è anche controllabile direttamente da PC grazie al software INZONE Hub.

D'altronde, pur essendo pensato nello specifico per PS5, il monitor Sony ha un rapporto speciale con il PC che include una connettività di lusso, altro fattore da tenere a mente parlando del prezzo. Sul retro troviamo infatti ben 3 porte USB-A con il già menzionato supporto KVM Switch, una porta USB-C con funzionalità DisplayPort, una DisplayPort 1.4 dedicata e due HDMI 2.1. Risulta quindi possibile collegare collegare in contemporanea due computer e due console di ultima generazione, con la sicurezza di poterli sfruttare tutti a fondo una volta selezionata la sorgente corrispondente. Peccato, a questo proposito, per la mancanza di funzionalità Picture in Picture o Picture by Picture, ma non se ne sente troppo la necessità vista la diagonale da 27 pollici.

Scheda tecnica Sony INZONE M9 SDM-U27M90 27"