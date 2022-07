Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nuovo teaser trailer da Amazon

Amazon Prime Video ha pubblicato un nuovo, breve teaser trailer per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie TV dedicata al celebre romanzo di J.R.R. Tolkien, che rimanda alla data di lancio di un altro trailer, prevedibilmente più esteso e approfondito.

Per il momento vediamo dunque questo breve "Sneak Peek", come viene definito da Amazon Prime Video: si tratta di un video di circa un minuto che consente di vedere una notevole varietà di ambientazioni e personaggi, tutti intenti a seguire la traiettoria di una meteora destinata a schiantarsi al suolo, dando il via ai nuovi eventi.

Il nuovo trailer vero e proprio, quello che verosimilmente presenterà più nel dettaglio la storia de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è dunque fissato per il 14 luglio 2022. In attesa del rilascio di questo nuovo video previsto per la settimana prossima, diamo intanto un'occhiata a questo breve trailer che comunque ci inserisce già con una certa forza nelle atmosfere della nuova produzione Amazon.

Il primo teaser trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato trasmesso durante il Super Bowl dello scorso febbraio, periodo in cui abbiamo visto anche le prime foto della serie Amazon. Con la produzione ormai praticamente conclusa, possiamo guardare alla data di uscita della serie TV, fissata per il 2 settembre 2022 nel servizio di video streaming da parte di Amazon.