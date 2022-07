PlayStation Store: Sony rimuoverà vari film acquistati dalle librerie degli utenti

Sul PlayStation Store europeo sta emergendo un caso particolare, con Sony che pare destinata a rimuovere vari film acquistati dalle librerie degli utenti, in seguito alla scadenza di un accordo di partnership con Studio Canal, che porterà alla mancanza dei diritti su tali film da parte di PlayStation Store e dunque alla loro rimozione dal servizio.

Sebbene la modifica degli accordi tra le compagnie sia cosa piuttosto comune, più particolare e anche preoccupante è il fatto che questa possa influire sull'accesso ai prodotti acquistati da parte degli utenti.

PlayStation Store, il logo storico

Con la scadenza degli accordi con Studio Canal, i film che rientravano in questi debbano essere completamente rimossi anche dalle librerie degli utenti che li hanno acquistati, rendendoli di fatto inaccessibili.

In una nota legale inviata, riportata da GamesIndustry.biz, si legge che dal 31 agosto 2022 gli utenti non avranno più accesso ai contenuti di Studio Canal a causa degli "accordi in evoluzione con i content provider" e Sony, e che da tale data "Non avrete più accesso ai contenuti precedentemente acquistati da Studio Canal, dunque questi verranno rimossi dalla vostra libreria".

Si tratta di un precedente importante, perché di fatto dimostra come un acquisto digitale possa essere totalmente rimosso da una libreria a reso inaccessibile nonostante se ne sia pagato il prezzo. Per il momento, le segnalazioni riguardano utenti in Germania e Austria, ma il catalogo è particolarmente esteso, con circa 314 film appartenenti a Studio Canal in Germania e 137 in Austria.

Al di là del caso specifico, quello che interessa è soprattutto il possibile precedente stabilito da questa situazione su PlayStation Store, nell'ottica di un mercato sempre più spostato verso il digitale e integrato fra vari content provider.