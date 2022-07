PUBG Battlegrounds: 4K e 60fps su Xbox Series X e 1440p su PS5 con la prossima patch

Il prossimo aggiornamento di PUBG: Battlegrounds, la Patch 18.2, porterà con sé una serie di ottimizzazioni per le versioni console del battle royale free-to-play di Krafton. In particolare ne beneficeranno Xbox Series X e PS5: sulla console Microsoft girerà in 4K e 60 fps, mentre sull'ammiraglia Sony a 1440p e 60 fps.

La conferma arriva dalle note ufficiali dell'aggiornamento, dove gli sviluppatori hanno svelato che verrà introdotta anche un'opzione per scegliere se utilizzare il filtro anti-aliasing FXAA o TAA su PS5, PS4 Pro, Xbox Series X e Xbox One X. Il secondo migliora la resa visiva, ma potrebbe causare dei fenomeni di ghosting quando il framerate scende sotto la soglia dei 60 fps.

Come detto in apertura, sono state anche migliorate le versioni PS5 e Xbox Series X di PUBG: Battlegrounds. Entrambe giravano a un massimo di 1080p e 60 fps, ma grazie alla patch su Xbox Series X sarà possibile giocare in 4K e 60 fps, mentre su PS5 in 1440p e 60 fps (se utilizzate uno schermo 4K, altrimenti la risoluzione scende a 1080p, dato che PS5 non supporta nativamente l'output in QHD).

Ottime notizie anche per i possessori di Xbox Series S: in precedenza PUBG: Battlegrounds girava a 30fps, mentre grazie all'update arriverà a 60fps in Full HD.

PUBG: Battlegrounds

Ecco i dettagli su risoluzione, framerate e possibilità di scegliere il filtro anti-aliasing di ogni versione console di PUBG: Battlegrounds dopo l'installazione della Patch 1.82:

Xbox Series X

60 FPS

4K

FXAA ↔ TAA

XBOX Series S

60 FPS

FHD

FXAA

Xbox One X - "Resolution Priority"

30 FPS

4K

FXAA ↔ TAA

Xbox One X - "Framerate Priority" Option

60 FPS

FHD

FXAA ↔ TAA

Xbox One e One S

30 FPS

FHD

FXAA

PS5 - quando collegata a uno schermo 4K

60 FPS

1440p

FXAA ↔ TAA

PS5 - quando non collegata a uno schermo non-4K

60 FPS

FHD

FXAA ↔ TAA

PS4 PRO - "Resolution Priority"

30 FPS

QHD

FXAA ↔ TAA

PS4 Pro - "Frame Priority"

60 FPS

FHD

FXAA ↔ TAA

PS4 e PS4 Slim

30 FPS

FHD

FXAA

L'aggiornamento 18.2 inoltre include tante altre novità, tra cui il debutto di Deston, la nonam appa del gioco. Si tratta di un campo di battaglia 8x8 km, le stesse dimensioni di Erangel e Miramar, che offre un mix di paesaggi urbani e naturali. Per tutti i dettagli dell'aggiornamento vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di PUBG: Battlegrounds, a questo indirizzo.