Hell is Us, un videodiario sulla creazione del mondo di gioco in Unreal Engine 5

Anche Hell is Us è tornato a mostrarsi in occasione del Nacon Connect, anche se si è trattato di un videodiario che non ha mostrato granché di nuovo sul gioco vero e proprio, consentendoci però di ottenere alcune nuove informazioni sulla costruzione del mondo di gioco in Unreal Engine 5.

Il Creative director Jonathan Jacques-Belletête, che ha ricoperto lo stesso incarico in precedenza per Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided, oltre ad aver collaborato anche su Marvel's Guardians of the Galaxy prima di uscire da Eidos Montreal, illustra alcuni aspetti della creazione di questo strano ambiente di gioco ideato per l'ambizioso Hell is Us nel nuovo motore grafico di Epic Games.

Si tratta di un action adventure ambientato in un mondo forse del futuro dilaniato da una guerra civile, che vede il protagonista impegnato in una lotta costante contro creature che emergono da un evento misterioso chiamato semplicemente "la calamità".

Il trailer di presentazione mostrato qualche mese fa ha un taglio particolarmente ispirato e artistico, mostrando una scena di omicidio, un campo coperto di cadaveri umani e strani umanoidi e infine quello che potrebbe essere il protagonista di spalle, dotato di una sorta di creatura-drone dalla forma piuttosto inquietante e da una grossa spada.

Hell is Us non ha ancora una data di uscita fissata, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di ulteriori delucidazioni al riguardo.