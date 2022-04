Nacon annuncia Hell is Us, nuovo gioco in Unreal Engine 5 dall'art director di Deus Ex

Nacon ha annunciato in questo ore un nuovo gioco, basato su una proprietà intellettuale inedita, chiamato Hell is Us e costruito su Unreal Engine 5, sviluppato dal team Rogue Factor insieme all'ex-art director della serie Deus Ex.

Si tratta di un action adventure ambientato in un mondo forse del futuro dilaniato da una guerra civile, che vede il protagonista impegnato in una lotta costante contro creature che emergono da un evento misterioso chiamato semplicemente "la calamità". Il trailer di presentazione ha un taglio particolarmente ispirato e artistico, mostrando una scena di omicidio, un campo coperto di cadaveri umani e strani umanoidi e infine quello che potrebbe essere il protagonista di spalle, dotato di una sorta di creatura-drone dalla forma piuttosto inquietante e da una grossa spada.

Il video si chiude peraltro con una citazione di Shakespeare, ha dimostrazione del taglio piuttosto artistico e profondo che potrebbe avere questa produzione.

Hell is Us, la strana sequenza del trailer di annuncio

D'altra parte, l'art director Jonathan Jacques-Belletête ha già dimostrato le sue capacità occupandosi dell'impronta artistica di Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided, oltre ad aver collaborato anche su Marvel's Guardians of the Galaxy prima di uscire da Eidos Montreal.

"Il nostro obiettivo con Hell is Us è tornare alle vere avventure con esplorazione", ha affermato il director, "Senza il bisogno di quest log dettagliati o precisi waypoint sulla mappa, vogliamo che i giocatori provino il brivido dell'avventura, guidati dai propri sentimenti e dall'istinto".

Hell is Us è la prima proprietà intellettuale inedita da parte del team Rogue Factor e dovrebbe uscire nel corso del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, costruito su Unreal Engine 5.