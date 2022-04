Kingdom Hearts 4, ecco la zona di Tokyo in cui si trova l'appartamento di Sora

L'appartamento di Sora mostrato nel trailer d'esordio di Kingdom Hearts 4 si trova in una specifica zona di Tokyo, che una fan è stata in grado di individuare incrociando i dati delle immagini con le mappe reali della città: si tratta del distretto di Aoyama.

Se avete letto il nostro articolo relativo ad analisi, dettagli e teorie sul trailer di Kingdom Hearts 4, saprete che già si sprecano le ipotesi su ciò che vedremo nel nuovo capitolo della serie Square Enix, inclusa la possibilità che fra i mondi inclusi ce ne sia anche uno ispirato a Star Wars.

I ragionamenti su Quadratum, il rifugio di Sora presentato appunto nel trailer del gameplay di Kingdom Hearts 4, sono tuttavia più concreti e si basano su di una serie di triangolazioni effettuate utilizzando la funzionalità Street View di Google Maps.

La zona di Aoyama è effettivamente una delle più benestanti di Tokyo, e stando alle dimensioni dell'appartamento di Sora la streamer Audrey e i suoi follower hanno anche stabilito quali potrebbero essere i costi che il protagonista di Kingdom Hearts dovrebbe sostenere per viverci: qualcosa come 2.000 dollari mensili per un affitto, circa un milione di dollari per l'acquisto.