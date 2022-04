Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa, le nuove abilità Dragaggio e Colosso spiegate bene

Entrando nel dettaglio del nuovo set Rotta per la Città Sommersa, la breve prova ci ha permesso di toccare con mano tutte le 135 carte che comporranno l'add-on dandoci così l'occasione di scoprire meglio il funzionamento delle 2 nuove abilità, Dragaggio e Colosso, e di scoprire qualche dettaglio extra sui Naga, la nuova tipologia di servitore che entra a far parte del meta di Hearthstone, con tutto quello che ne consegue in termini di alchimie e combo con le carte esistenti.

Si tratta di un set molto importante perché segnerà anche l'inizio dell' anno dell'Idra , permettendoci così di salutare definitivamente l'anno del Grifone ormai, di fatto, agli sgoccioli. Il cambio di festività si porterà in dote una rotazione sostanziale del formato visto che diventeranno Selvaggi i deck Ceneri delle Terre Esterne, L'Accademia di Scholomance e Follia alla Fiera di Lunacupa, mentre la modalità Standard comprenderà soltanto Forgiati nelle Savane, Uniti a Roccavento, Divisi nella Valle d'Alterac e chiaramente Rotta per la Città Sommersa e il set Principale rivisitato proprio per l'anno dell'Idra.

Blizzard ci ha coinvolto qualche giorno fa in una rapida prova del prossimo set di carte per Hearthstone , Rotta per la Città Sommersa , che sarà ufficialmente distribuito all'interno del client del popolare card game il 12 aprile.

Dragaggio

Ispettore della Fossa, una carta con Dragaggio

Dragaggio è la nuova meccanica di Rotta per la Città Sommersa che entra così ufficialmente tra le abilità di Hearthstone, intorno a cui costruire e far interagire i propri deck. Chi di voi ha un minimo di familiarità con Magic The Gathering, può trovare un collegamento immediato con la skill Profetizzare a cui Dragaggio si ispira con evidenza, ma proponendo un interessante capovolgimento di dinamica.

Laddove Profetizzare in Magic permette, in concreto, di ordinare e scartare un certo numero di carte presenti sulla cima del grimorio, mettendo le altre in fondo allo stesso, Dragaggio funziona esattamente al contrario, consentendo al giocatore di prendere tre carte dal fondo del proprio deck e quindi di metterne una in cima. Entrambe le abilità consentono quindi di agire sulla prossima pescata indirizzando la strategia di gioco, ma con una fondamentale differenza: Dragaggio consente un'interazione aggiuntiva visto che attraverso altre abilità speciali diventa possibile prima spedire in fondo al mazzo determinate carte e successivamente, col Dragaggio, piazzarle in cima.

Il Disertore di Azshara, una creatura che posiziona una sua copia potenziata in fondo al mazzo

Per fare un esempio concreto, ogni classe ha una specifica creatura che, una volta uccisa, attraverso il Rantolo di morte permette di creare e spedire direttamente in fondo al deck un altro attaccante molto similare per costo in mana, attacco e difesa, ma con un'abilità generalmente molto potente. Non mancano anche magie in grado di creare copie di sé stesse in fondo al mazzo immediatamente dopo l'evocazione con tutto quello che ne consegue in termini di combo e di accelerazione degli attacchi.

Esattamente come avvenne con Profetizzare, siamo abbastanza convinti che Dragaggio potrebbe rivoluzionare di molto il meta di Hearthstone alterando sensibilmente la velocità dei match con alcuni mazzi molto rapidi e aggressivi.