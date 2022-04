Animali Fantastici: I Segreti di Silente, trailer finale per il film Warner Bros.

Animali Fantastici: I Segreti di Silente si mostra con il trailer finale, pubblicato da Warner Bros. in concomitanza con l'uscita del film nelle sale cinematografiche, anche italiane.

Il video, disponibile per il momento nella sola versione in inglese, ci introduce agli eventi del nuovo capitolo, in cui assisteremo a un violento scontro tra le forze di Grindelwald e gli alleati di Albus Silente, fra cui naturalmente figurano Newt Scamandro, Tina Goldstein e Jacob Kowalski.

Come sappiamo, in questa pellicola Mads Mikkelsen sostituisce Johnny Depp e la cosa ha generato un certo clamore tra i fan dell'attore, convinti che sia stato vittima di una grave ingiustizia mentre pare che l'ex moglie, Amber Heard, non abbia avuto alcuna ripercussione.

A proposito di epurazioni e ripercussioni, è notizia degli ultimi giorni che anche Ezra Miller non stia passando un gran bel periodo: a causa dei suoi continui comportamenti sopra le righe, Warner Bros. avrebbe messo in stand-by i futuri progetti che lo vedevano coinvolto.

Visto il suo importante ruolo anche nella saga di Animali Fantastici, in cui interpreta il personaggio di Credence Barebone, nonché la parte da protagonista in The Flash, la questione potrebbe rivelarsi tutt'altro che semplice per la casa di produzione.